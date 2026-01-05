Trung tâm Đăng kiểm tại TP.HCM không còn dán tem phí đường bộ 05/01/2026 16:49

(PLO)- Trung tâm Đăng kiểm tại TP.HCM hoạt động bình thường sau kì nghỉ Tết Dương lịch và sẽ ngưng dán tem phí đường bộ.

Từ 1-1-2026, các Trung tâm Đăng kiểm tại (TTĐK) TP.HCM không còn dán tem phí đường bộ theo quy định của Thông tư 156/2025 của Bộ Tài chính.

Thông tư 156/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 199/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

TTĐK 50-02S khá đông xe đến kiểm định sau kì nghỉ Tết Dương lịch. Ảnh: TN

Theo ghi nhận của PLO lúc 15 giờ ngày 5-1 tại Trung tâm Đăng kiểm (TTĐK) 50-02S, lượng xe đến kiểm định sau thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2026 đông hơn so với ngày thường nhưng không xảy ra ùn ứ. Các tài xế xếp hàng theo thứ tự trước khi vào dây chuyền kiểm định.

Trong ngày 5-1, TTĐK 50-02S nhận 250 hồ sơ kiểm định. Ảnh: TN

Đại diện TTĐK 50-03S cho biết, trong ngày hôm nay trạm nhận khoảng 250 hồ sơ kiểm định, việc ngưng dán tem phí đường bộ không ảnh hưởng đến các hoạt động của trạm.

“Số lượng xe đến kiểm định tăng là vì các TTĐK đều nghỉ Tết Dương lịch. Hôm nay, ngày đầu trở lại làm việc, nhiều chủ xe đến hạn kiểm định đưa xe đến nên lượng xe nhiều hơn”- vị đại diện lý giải.

Vị này cũng cho biết việc không còn dán tem phí đường bộ là một trong những hoạt động giảm thủ tục hành chính.

Các TTĐK vẫn thu phí đường bộ nhưng không còn dán tem. Ảnh: TN

Kể từ ngày 1-1-2026, Thông tư 156/2025 của Bộ Tài chính mức thu lệ phí cấp “Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới (trong sản xuất, lắp ráp hoặc cải tạo); Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho: xe cơ giới; linh kiện, thiết bị, xe máy chuyên dùng (bao gồm cả xe cải tạo); xe bốn bánh có gắn động cơ; xe đạp điện; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng” áp dụng chung một mức là 40.000 đồng/giấy.

Có một số thay đổi trong hoạt động kiểm định từ năm 2026 nhưng không làm ảnh hưởng đến công tác kiểm định xe của TTĐK 50-02S. Ảnh: TN

“Giấy chứng nhận cấp cho xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi sẽ chuyển về mức 40.000 đồng/giấy kể từ 1-1-2026”- vị đại diện cho biết đây là một trong những thay đổi được quy định trong Thông tư 156/2025 của Bộ Tài chính.