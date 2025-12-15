Bộ Xây dựng sắp xếp lại các đơn vị đăng kiểm, chỉ duy trì 3 chi cục 15/12/2025 15:27

(PLO)- Bộ Xây dựng quyết định hợp nhất, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Cục Đăng kiểm Việt Nam, theo đó chỉ duy trì 3 chi cục đăng kiểm tại Hải Phòng, Đà Nẵng và TP.HCM.

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định về việc tổ chức lại các tổ chức tham mưu, giúp việc và các đơn vị trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Theo quyết định, kể từ ngày 1-1-2026, Bộ Xây dựng thực hiện hợp nhất Phòng Tàu biển, Phòng Công trình biển với Phòng Quy phạm thành Phòng Tàu biển và công trình biển. Đồng thời, hợp nhất Phòng Tàu sông với Phòng Công nghiệp thành Phòng Phương tiện thủy nội địa; hợp nhất Phòng Chất lượng xe cơ giới với Phòng Kiểm định xe cơ giới thành Phòng Phương tiện giao thông đường bộ.

Cùng với đó, tổ chức lại Phòng Tài chính - Kế hoạch đầu tư thành Phòng Kế hoạch - Tài chính; tổ chức lại Phòng Pháp chế - Thanh tra - Khoa học công nghệ thành Phòng Pháp chế; tổ chức lại Phòng Hợp tác quốc tế thành Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế.

Với quyết định trên, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tinh gọn các đầu mối. Ảnh: V.LONG

Bộ Xây dựng cũng quyết định thành lập Phòng Công nghệ thông tin trên cơ sở tiếp nhận một số nhiệm vụ của Trung tâm Chuyển đổi số, dữ liệu phương tiện quốc gia và tập huấn nghiệp vụ; tổ chức lại Phòng Đường sắt thành Phòng Phương tiện giao thông đường sắt.

Sau khi tổ chức lại, Cục Đăng kiểm Việt Nam có 10 tổ chức tham mưu, giúp việc Cục trưởng.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Xây dựng giữ nguyên tên gọi, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới và Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Về tổ chức hệ thống đăng kiểm, Bộ Xây dựng tổ chức lại 20 chi cục và 15 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam thành 3 chi cục và 2 đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, thành lập 3 chi cục đăng kiểm gồm: Chi cục Đăng kiểm Hải Phòng; Chi cục Đăng kiểm Đà Nẵng; Chi cục Đăng kiểm TP.HCM.

Đồng thời, thành lập Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ và đường sắt; Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy và công trình biển.

Bộ Xây dựng cũng quyết định sáp nhập nguyên trạng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 50-06V vào Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 50-07V. Tiếp nhận nguyên trạng 12 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và đổi tên thành Chi nhánh Đăng kiểm xe cơ giới.

Trong đó, đổi tên Chi nhánh 1 thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 50-03V thành Cơ sở Đăng kiểm Thành Công thuộc Chi nhánh Đăng kiểm xe cơ giới số 50-03V; đổi tên Chi nhánh Đăng kiểm Hồng Hà thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 50-05V thành Cơ sở Đăng kiểm Hồng Hà thuộc Chi nhánh Đăng kiểm xe cơ giới số 50-05V.

Sau khi tổ chức lại, Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ và đường sắt có 5 phòng và 20 chi nhánh.