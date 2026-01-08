TP.HCM sẽ chỉnh trang chợ Bến Thành và một số khu phố để đón Tết Nguyên đán 08/01/2026 09:33

Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Bí thư Thành ủy TP.HCM liên quan công tác chỉnh trang một số tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trên địa bàn TP.

Theo đó, Thành ủy TP.HCM cho rằng trong thời gian qua, công trình chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi đã góp phần thay đổi diện mạo khu vực trung tâm TP. Đây là một trong những trục giao thông, thương mại và du lịch quan trọng của TP.HCM được khánh thành với sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền.

TP.HCM sẽ triển khai thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị, nâng cấp không gian công cộng ở như chợ Bến Thành, đường Đồng Khởi... Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Bí thư Thành ủy đánh giá cao kết quả đơn vị đã thực hiện và xem đây là mô hình xã hội hóa rất hiệu quả cần tiếp tục được lan tỏa, thể hiện sự chung tay, đồng hành của doanh nghiệp trong quá trình phát triển không gian đô thị TP.HCM theo hướng văn minh, hiện đại.

Lãnh đạo công ty trên đã có đề xuất tiếp tục liên quan công tác chỉnh trang đô thị. Theo đó, công ty và các doanh nghiệp vận động xã hội hóa để tiếp tục triển khai thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị, từ đó Bí thư Thành ủy đã có văn bản yêu cầu thực hiện.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì, chỉ đạo các sở, ngành TP và địa phương có liên quan khẩn trương làm việc với đơn vị và các doanh nghiệp...để tiếp tục triển khai thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị, nâng cấp không gian công cộng. Trong đó, đặc biệt tại các khu vực, tuyến phố trung tâm có giá trị văn hóa, du lịch như chợ Bến Thành, đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, các vòng xoay, các khu vực có công trình xuống cấp... phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển bền vững của TP. TP sẽ chọn một số công trình thực hiện sớm, hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2026.