Cận cảnh công trường Vành đai 2 Hải Phòng thi công xuyên đêm

NGỌC SƠN

(PLO)- Dự án đường Vành đai 2 đoạn Tân Vũ – Hưng Đạo – Bùi Viện đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu đặt ra là hợp long cầu Hải Thành trong quý II-2026, từng bước hoàn thiện trục giao thông khung quan trọng của đô thị cảng.

Vành đai 2 Hải Phòng tăng tốc thi công, phấn đấu hợp long cầu Hải Thành trong quý II. Clip: NS
vanh-dai-2-hai-phong-tang-toc-thi-cong-phan-dau-hop-long-cau-hai-thanh-trong-quy-ii-1.JPG
Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2 đoạn Tân Vũ – Hưng Đạo – Bùi Viện có tổng chiều dài khoảng 11 km. Hạng mục chính gồm đoạn từ nút giao Tân Vũ – cầu Hải Thành và đoạn Hưng Đạo – Bùi Viện. Đoạn này có nền đường rộng 37 m, mặt đường 8 làn xe, dải phân cách giữa rộng 5 m. Riêng đoạn từ đường 353 đến Hưng Đạo có nền đường rộng 68 m, mặt đường 8 làn xe hai bên, dải phân cách giữa rộng 23 m và hè đường mỗi bên 7,5 m.
vanh-dai-2-hai-phong-tang-toc-thi-cong-phan-dau-hop-long-cau-hai-thanh-trong-quy-ii-2.JPG
Trên tuyến, dự án xây dựng cầu Hải Thành vượt sông Lạch Tray dài khoảng 1.133,6 m, tải trọng thiết kế HL93. Tại nút giao đường Bùi Viện, dự án xây dựng cầu vượt dài khoảng 327,45 m, rộng 25 m với 8 nhịp dầm Super-T. Đồng thời, đơn vị thi công xây dựng hai cầu nhánh kết nối với các nhịp đã chờ tại nút giao Tân Vũ. Dự án cũng mở rộng đường Nguyễn Trường Tộ và đường Bùi Viện từ Quốc lộ 10 đến nút giao Vành đai 2 dài khoảng 10,4 km nhằm giảm nguy cơ mất an toàn giao thông.
vanh-dai-2-hai-phong-tang-toc-thi-cong-phan-dau-hop-long-cau-hai-thanh-trong-quy-ii-8.JPG
Dự án triển khai trên địa bàn các phường Hải An, Hưng Đạo, Kiến An, An Hải, An Dương và An Phong với tổng mức đầu tư hơn 8.593 tỉ đồng. Thời gian thực hiện giai đoạn 2021-2028. Khi hoàn thành, tuyến đường giúp rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa từ khu vực cụm cảng Hải Phòng, Chùa Vẽ, Đình Vũ, Lạch Huyện… theo Quốc lộ 5, Quốc lộ 10. Công trình được kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh địa phương.
vanh-dai-2-hai-phong-tang-toc-thi-cong-phan-dau-hop-long-cau-hai-thanh-trong-quy-ii-5.JPG
vanh-dai-2-hai-phong-tang-toc-thi-cong-phan-dau-hop-long-cau-hai-thanh-trong-quy-ii-6.JPG
vanh-dai-2-hai-phong-tang-toc-thi-cong-phan-dau-hop-long-cau-hai-thanh-trong-quy-ii-7.JPG
Tại gói thầu số 20 (đoạn từ nút giao đường liên phường đến hết cầu vượt Hải Thành), hàng trăm công nhân đang thi công liên tục. Đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng cho biết từ tháng 10-2025, sau khi nhận đủ mặt bằng, các nhà thầu đã thi công không kể ngày đêm. Thời điểm cao nhất, công trường huy động gần 1.000 công nhân. Đến tháng 1-2026, nhà thầu hoàn thành 469/520 cọc khoan nhồi, 28/42 mố trụ và 15/36 nhịp dầm đúc trên đà giáo. Với phần đường, các đơn vị đã đào nền, đắp cát và hoàn thành cọc đất gia cố xi măng.
vanh-dai-2-hai-phong-tang-toc-thi-cong-phan-dau-hop-long-cau-hai-thanh-trong-quy-ii-10.JPG
vanh-dai-2-hai-phong-tang-toc-thi-cong-phan-dau-hop-long-cau-hai-thanh-trong-quy-ii-11.JPG
vanh-dai-2-hai-phong-tang-toc-thi-cong-phan-dau-hop-long-cau-hai-thanh-trong-quy-ii-12.JPG
Đại diện nhà thầu Khang Nguyên cho biết đơn vị đang thi công 3 ca, 4 kíp, khối lượng gói thầu hiện đạt khoảng 55%. Đơn vị quyết tâm hợp long cầu Hải Thành trong tháng 4-2026 và hoàn thành gói thầu vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6-2026. Theo Ban Quản lý Dự án, ngoài khó khăn về vật tư và kỹ thuật, dự án còn gặp tình trạng thiếu lao động. Ban đã yêu cầu các nhà thầu bảo đảm an toàn lao động, đồng thời chăm lo đời sống công nhân, nhất là dịp Tết Nguyên đán để ổn định nhân lực.
NGỌC SƠN
