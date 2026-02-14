Cận cảnh công trường Vành đai 2 Hải Phòng thi công xuyên đêm 14/02/2026 13:40

(PLO)- Dự án đường Vành đai 2 đoạn Tân Vũ – Hưng Đạo – Bùi Viện đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu đặt ra là hợp long cầu Hải Thành trong quý II-2026, từng bước hoàn thiện trục giao thông khung quan trọng của đô thị cảng.