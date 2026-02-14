Cận cảnh công trường Vành đai 2 Hải Phòng thi công xuyên đêm

(PLO)- Dự án đường Vành đai 2 đoạn Tân Vũ – Hưng Đạo – Bùi Viện đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu đặt ra là hợp long cầu Hải Thành trong quý II-2026, từng bước hoàn thiện trục giao thông khung quan trọng của đô thị cảng.
Tại gói thầu số 20 (đoạn từ nút giao đường liên phường đến hết cầu vượt Hải Thành), hàng trăm công nhân đang thi công liên tục. Đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng cho biết từ tháng 10-2025, sau khi nhận đủ mặt bằng, các nhà thầu đã thi công không kể ngày đêm. Thời điểm cao nhất, công trường huy động gần 1.000 công nhân. Đến tháng 1-2026, nhà thầu hoàn thành 469/520 cọc khoan nhồi, 28/42 mố trụ và 15/36 nhịp dầm đúc trên đà giáo. Với phần đường, các đơn vị đã đào nền, đắp cát và hoàn thành cọc đất gia cố xi măng.
Đại diện nhà thầu Khang Nguyên cho biết đơn vị đang thi công 3 ca, 4 kíp, khối lượng gói thầu hiện đạt khoảng 55%. Đơn vị quyết tâm hợp long cầu Hải Thành trong tháng 4-2026 và hoàn thành gói thầu vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6-2026. Theo Ban Quản lý Dự án, ngoài khó khăn về vật tư và kỹ thuật, dự án còn gặp tình trạng thiếu lao động. Ban đã yêu cầu các nhà thầu bảo đảm an toàn lao động, đồng thời chăm lo đời sống công nhân, nhất là dịp Tết Nguyên đán để ổn định nhân lực.