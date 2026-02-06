Hải Phòng giải thích việc không bắn pháo hoa ở trung tâm đêm giao thừa 06/02/2026 17:17

(PLO)- Lãnh đạo TP Hải Phòng cho biết việc không tổ chức bắn pháo hoa trong khu vực nội đô, trung tâm thành phố mà chuyển sang Trung tâm chính trị – hành chính nhằm tập trung nguồn lực, bảo đảm an ninh, trật tự.

Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2026 với 12 điểm trên toàn thành phố, trong đó có 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao.

Đáng chú ý, khác với các năm trước, năm nay lần đầu tiên thành phố không tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực nội đô, trung tâm như hồ Tam Bạc, hồ An Biên. Chương trình nghệ thuật chào năm mới thường niên cũng không tổ chức tại khu vực Nhà hát thành phố. Thay vào đó, chương trình nghệ thuật và điểm bắn pháo hoa tầm cao được chuyển về khu vực Trung tâm Chính trị – hành chính Bắc sông Cấm.

Chương trình nghệ thuật và pháo hoa Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2025 tại Trung tâm chính trị - hành chính Bắc sông Cấm Hải Phòng. Ảnh: NS

Thông tin này khiến nhiều người dân hụt hẫng, bày tỏ sự tiếc nuối khi nhiều năm qua đã quen với việc đón năm mới, xem chương trình nghệ thuật và pháo hoa tại khu vực quảng trường Nhà hát thành phố.

Lý giải về việc thay đổi địa điểm, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết, cùng với việc trung tâm hành chính thành phố chuyển sang Bắc sông Cấm, nhiều hoạt động lớn cũng đã được tổ chức tại đây, như Lễ hội Hoa phượng đỏ. Việc triển khai bắn pháo hoa và tổ chức chương trình nghệ thuật đã được Sở rà soát ý kiến các sở, ngành và báo cáo UBND thành phố xem xét, cho ý kiến.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trước đây việc bắn pháo hoa tại hai điểm trung tâm khiến nguồn lực bị phân tán. Việc chuyển về một điểm chính tại Trung tâm Chính trị – hành chính Bắc sông Cấm nhằm tập trung nguồn lực, tổ chức chương trình quy mô, phù hợp với sự phát triển của thành phố. Tại chương trình sẽ bố trí khoảng 4.000–5.000 ghế ngồi để người dân theo dõi.

Lãnh đạo Sở cũng cho rằng, có thể ban đầu người dân chưa quen, song điểm tổ chức tại Trung tâm Chính trị – hành chính Bắc sông Cấm không cách quá xa khu vực quảng trường Nhà hát thành phố, thuận tiện cho việc di chuyển.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng cho biết việc tập trung chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao tại Trung tâm Chính trị – hành chính không chỉ giúp tập trung nguồn lực mà còn bảo đảm an toàn về an ninh trật tự, đồng thời góp phần giảm ùn tắc giao thông tại khu vực trung tâm.

Điểm bắn pháo hoa tại Trung tâm Chính trị – hành chính vẫn giữ thời lượng 15 phút nhưng được tổ chức với quy mô lớn hơn, gồm 500 quả pháo hoa tầm cao và 120 giàn tầm thấp, số lượng nhiều hơn so với chương trình Lễ hội Hoa phượng đỏ.