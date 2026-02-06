Hải Phòng giải thích việc không bắn pháo hoa ở trung tâm đêm giao thừa

Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2026 với 12 điểm trên toàn thành phố, trong đó có 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao.
Đáng chú ý, khác với các năm trước, năm nay lần đầu tiên thành phố không tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực nội đô, trung tâm như hồ Tam Bạc, hồ An Biên. Chương trình nghệ thuật chào năm mới thường niên cũng không tổ chức tại khu vực Nhà hát thành phố. Thay vào đó, chương trình nghệ thuật và điểm bắn pháo hoa tầm cao được chuyển về khu vực Trung tâm Chính trị – hành chính Bắc sông Cấm.
Thông tin này khiến nhiều người dân hụt hẫng, bày tỏ sự tiếc nuối khi nhiều năm qua đã quen với việc đón năm mới, xem chương trình nghệ thuật và pháo hoa tại khu vực quảng trường Nhà hát thành phố.
Lý giải về việc thay đổi địa điểm, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết, cùng với việc trung tâm hành chính thành phố chuyển sang Bắc sông Cấm, nhiều hoạt động lớn cũng đã được tổ chức tại đây, như Lễ hội Hoa phượng đỏ. Việc triển khai bắn pháo hoa và tổ chức chương trình nghệ thuật đã được Sở rà soát ý kiến các sở, ngành và báo cáo UBND thành phố xem xét, cho ý kiến.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trước đây việc bắn pháo hoa tại hai điểm trung tâm khiến nguồn lực bị phân tán. Việc chuyển về một điểm chính tại Trung tâm Chính trị – hành chính Bắc sông Cấm nhằm tập trung nguồn lực, tổ chức chương trình quy mô, phù hợp với sự phát triển của thành phố. Tại chương trình sẽ bố trí khoảng 4.000–5.000 ghế ngồi để người dân theo dõi.
Lãnh đạo Sở cũng cho rằng, có thể ban đầu người dân chưa quen, song điểm tổ chức tại Trung tâm Chính trị – hành chính Bắc sông Cấm không cách quá xa khu vực quảng trường Nhà hát thành phố, thuận tiện cho việc di chuyển.
Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng cho biết việc tập trung chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao tại Trung tâm Chính trị – hành chính không chỉ giúp tập trung nguồn lực mà còn bảo đảm an toàn về an ninh trật tự, đồng thời góp phần giảm ùn tắc giao thông tại khu vực trung tâm.
Điểm bắn pháo hoa tại Trung tâm Chính trị – hành chính vẫn giữ thời lượng 15 phút nhưng được tổ chức với quy mô lớn hơn, gồm 500 quả pháo hoa tầm cao và 120 giàn tầm thấp, số lượng nhiều hơn so với chương trình Lễ hội Hoa phượng đỏ.
Hải Phòng tổ chức 12 điểm bắn pháo hoa
Năm điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp gồm: Trung tâm hành chính Bắc sông Cấm, phường Thủy Nguyên với 500 quả tầm cao và 120 giàn tầm thấp; Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, phường Lê Thanh Nghị với 500 quả tầm cao và 120 giàn tầm thấp; khu đô thị Vinhomes Vũ Yên, phường Thủy Nguyên với 300 quả tầm cao cùng 200 quả và 60 giàn tầm thấp; bờ hồ Hạnh Phúc, phường Kiến An với 200 quả tầm cao và 90 giàn tầm thấp; sân vận động xã Kiến Hải với 100 quả tầm cao và 60 giàn tầm thấp.
Bảy điểm bắn pháo hoa tầm thấp được bố trí tại các khu vực xa trung tâm gồm: bến đua thuyền xã Kiến Thụy; Trường THPT Cát Hải và Trung tâm du lịch Cát Bà (đặc khu Cát Hải); nhà tròn giữa hồ trong công viên phường An Dương; sân vận động xã Chấn Hưng; sân vận động xã Hà Bắc; sân vận động xã Hợp Tiến; khu đô thị phía Tây xã Nam Sách.
Chương trình nghệ thuật chào năm mới của TP Hải Phòng được tổ chức từ 22 giờ ngày 16-2 (đêm giao thừa) tại Trung tâm Chính trị - hành chính Bắc sông Cấm.
Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi: NSND Thái Bảo, NSND Khánh Hòa, NSND Nhật Thuận cùng các ca sĩ Minh Quân, Hoàng Hải, Văn Mai Hương, Erik, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Anh Duy, An Thu An, Đinh Quang Đạt, Vân Anh, Ngọc Hiếu, Hồng Hạnh, Thu Huyền, Cao Phú Quý, MC Minh Hằng - MC Công Tố, thiếu nhi Hải Phòng và các nghệ sĩ đang hoạt động tại các nhà hát chuyên nghiệp của thành phố Hải Phòng.