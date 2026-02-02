Tháng 1-2026, tổng thu ngân sách Hải Phòng đạt hơn 20.000 tỉ 02/02/2026 18:55

(PLO)- Ngay từ tháng đầu tiên của năm 2026, Hải Phòng đã có sự bứt phá với nhiều chỉ số tăng trưởng mạnh mẽ.

Ngày 2-2, UBND TP Hải Phòng tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1 năm 2026 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 1 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Trong tháng 1-2026, tình hình kinh tế - xã hội Hải Phòng ghi nhận kết quả bứt phá mạnh mẽ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng tới 36,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 38,78%.

UBND TP Hải Phòng họp thường kỳ tháng 1 năm 2026. Ảnh: HP

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 20.789 tỉ đồng, bằng 110,2% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 412,68 triệu USD, vượt 69% so với cùng kỳ. Các dự án hạ tầng trọng điểm ghi nhận mốc quan trọng như khởi công KCN Tiên Lãng 1, KCN Sân bay Tiên Lãng và KCN Vinh Quang, tạo tiền đề cho sự phát triển của Khu thương mại tự do trong tương lai. 8/8 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều đạt và vượt kịch bản tăng trưởng.

Trong tháng 1, toàn thành phố giải ngân đạt 2.941 tỉ đồng vốn đầu tư công, đạt 8% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ, HĐND TP giao, cao hơn cùng kỳ năm 2025.

Về mục tiêu, nhiệm vụ tháng 2 và quý 1-2026, TP phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế quý 1 đạt 112.684 tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Thu ngân sách nhà nước 50.495 tỉ đồng, trong đó thu nội địa 25.167,91 tỉ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 69.400 tỉ đồng…

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: HP

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh kinh tế - xã hội Hải Phòng trong tháng 1-2026 đã đạt được kết quả tốt, hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội TP năm 2026 đặt ra rất cao, khối lượng công việc thực hiện trong tháng 2, quý I và cả năm 2026 rất lớn. Do đó, đòi hỏi sự tập trung, tinh thần trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương, nhất là vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

Ông Châu yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, tất cả vì mục tiêu chung hoàn thành thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra trong cả năm 2026.

Theo dõi chặt chẽ, nghiêm túc hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội và Kế hoạch kịch bản giải ngân đầu tư công để bảo đảm hoàn thành vượt mức mục tiêu ngay trong quý I; góp phần đạt tăng trưởng kinh tế - xã hội tối thiểu 12%; giải ngân vốn đầu tư công phấn đấu đạt 25%...