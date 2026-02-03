Thanh Hóa có tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 03/02/2026 11:32

(PLO)- Ông Đỗ Đức Quế, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 3-2, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Đỗ Đức Quế, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT), giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tại buổi lễ công bố quyết định tân Giám đốc Sở GD&DDT tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: ĐT

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh, ông Đỗ Đức Quế là cán bộ lãnh đạo trẻ, trưởng thành từ cơ sở, được đào tạo bài bản và trải qua nhiều cương vị công tác trong lĩnh vực giáo dục.

Ông Tùng nhấn mạnh, tân Giám đốc Sở GD&ĐT dù ở bất kỳ vị trí công tác nào cũng nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, với nhiều đóng góp, thành tích nổi bật trong quá trình công tác.

Thời gian tới, Sở GD&ĐT cần tăng cường vai trò chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước và chuyên môn giáo dục thông suốt, hiệu quả trong toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đỗ Đức Quế, tân Giám đốc Sở GD&ĐT. Ảnh: ĐT

Ông Đầu Thanh Tùng đề nghị tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Giám đốc Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Đức Quế bày tỏ vinh dự và trách nhiệm lớn lao khi được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở GD&ĐT.

Ông Quế khẳng định, đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quá trình công tác cá nhân mà còn thể hiện niềm tin, kỳ vọng của các cấp lãnh đạo đối với ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn phát triển mới.

Trên cương vị Giám đốc Sở GD&ĐT, ông Đỗ Đức Quế cam kết nỗ lực hết mình, cùng tập thể lãnh đạo Sở xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, bản lĩnh và sáng tạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tân Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa Đỗ Đức Quế phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: ĐT

Tân Giám đốc Sở GD&ĐT mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa, các sở, ban, ngành, địa phương, cùng sự đồng lòng, chung sức của cán bộ quản lý, giáo viên trong toàn tỉnh, nhằm đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo Thanh Hóa phát triển bền vững, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của tỉnh.