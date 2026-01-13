TP.HCM bổ nhiệm 318 sĩ quan, cán bộ quân đội về xã, phường, đặc khu 13/01/2026 17:43

(PLO)- Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự TP.HCM bổ nhiệm 151 cán bộ giữ chức Chỉ huy trưởng và 167 cán bộ giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu.

Ngày 13-1, Đảng ủy Quân sự TP.HCM tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự TP.HCM công bố và trao quyết định bổ nhiệm 151 cán bộ giữ chức Chỉ huy trưởng, 167 cán bộ giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu.

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 7 trao quyết định cho các sĩ quan quân đội. Ảnh: BTL

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM nhấn mạnh, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường, đặc khu là lực lượng nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Lực lượng này trực tiếp giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay tại cơ sở.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền đề nghị các cán bộ nhanh chóng nắm bắt công việc mới, thường xuyên trao đổi trong cấp ủy, chỉ huy để đề ra giải pháp khắc phục tồn tại. Các đơn vị cần tập trung xử lý công việc nhanh, chính xác và báo cáo kịp thời với địa phương cùng Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM trao quyết định cho các Phó chỉ huy trưởng. Ảnh: BTL

Đối với những Phó Chỉ huy trưởng sắp tới được phong quân hàm sĩ quan, Thiếu tướng Vũ Văn Điền đề nghị an tâm tư tưởng. Các cán bộ cần phối hợp với công an nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM tin tưởng trên cương vị mới, các cán bộ sẽ phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng địa phương ổn định.

Việc bổ nhiệm lần này nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc đưa sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Qua đó góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh từ cơ sở.