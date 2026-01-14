Vĩnh Long công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh 14/01/2026 12:48

Ngày 14-1, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố các quyết định điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm công chức lãnh đạo.

Theo đó, ông Lê Đồng Khởi, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long được điều động đến nhận công tác tại Thanh tra Chính phủ để bố trí công tác theo quyết định của cấp có thẩm quyền, kể từ ngày 6-1-2026.

Ông Võ Văn Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Tri được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Văn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác của các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Đồng thời, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị ông Lê Đồng Khởi trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, quan tâm, theo dõi và đóng góp ý kiến xây dựng ngành thanh tra tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long cũng đề nghị ông Võ Văn Phú phát huy kinh nghiệm thực tiễn công tác tại địa phương, tăng cường đoàn kết nội bộ, tham mưu thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định.