BĐBP Vĩnh Long được khen thưởng đột xuất do triệt phá đường dây mua bán người 06/01/2026 17:38

(PLO)- Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long được Bộ Tư lệnh Biên phòng khen thưởng sau khi triệt phá chuyên án mua bán người dưới 16 tuổi, giải cứu an toàn ba nạn nhân.

Ngày 6-1, tại tỉnh Vĩnh Long, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP đã chủ trì hội nghị và trao thưởng thành tích đột xuất cho BĐBP tỉnh Vĩnh Long vì đấu tranh thắng lợi Chuyên án VL825p.

Chuyên án đã triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi, đồng thời giải cứu ba nạn nhân bị mua bán.

Diễn biến vụ việc, ngày 5-8-2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận tố giác tội phạm của Lâm Út Hậu (thường trú xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau). Hậu trình báo bị đối tượng Phạm Văn Tính (chưa rõ nhân thân) dụ dỗ, lừa gạt đưa xuống cửa biển Sông Đốc, tỉnh Cà Mau để giao cho đối tượng tên Vinh.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh trao thưởng cho Ban chuyên án đã triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi, giải cứu ba nạn nhân. Ảnh: BĐBP

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh ghi nhận, biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Vĩnh Long

Đến sáng 30-5-2025, Hậu cùng hai người khác tên Hải và Nhân được Vinh và Tuấn thuê ô tô đưa về cảng cá Ba Tri, tỉnh Bến Tre (cũ) để giao cho chủ tàu cá Quách Hồng ra biển lao động.

Trong quá trình làm việc trên tàu cá, do không làm được việc, Hậu, Hải và Nhân bị thuyền trưởng và thuyền viên đánh đập. Khi Hậu xin vào bờ thì bị yêu cầu chuyển tiền trả lại mới được cho vào bờ, sau đó Hậu liên lạc gia đình để trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận tố giác, BĐBP tỉnh Vĩnh Long phối hợp BĐBP tỉnh Cà Mau điều tra, xác minh và phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi mua bán người thông qua môi giới, tuyển dụng thuyền viên tàu cá. Trong đó có Tuấn (28 tuổi) và Vinh (30 tuổi, cùng ngụ tỉnh Cà Mau).

Căn cứ kết quả xác minh, BĐBP tỉnh Vĩnh Long xác lập Chuyên án VL825p để đấu tranh với các đối tượng tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp, chuyển giao và cưỡng bức người lao động làm việc trên tàu cá tại khu vực biên giới biển tỉnh.

Ngày 5-12-2025, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Ban chuyên án đã điều tra, xác minh năm đối tượng và giải cứu ba nạn nhân, sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh ghi nhận, biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án; đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ các lực lượng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người trong tình hình mới.