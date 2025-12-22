Lời khai của thanh niên mua bán ma túy, giấu súng trong người 22/12/2025 12:07

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ ba người có hành vi mua bán, tàng trữ chất ma túy và thu giữ khẩu súng lục có chín viên đạn.

Ngày 22-12, Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự ba thanh niên để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời, thu giữ một khẩu súng và chín viên đạn.

Ba người bị tạm giữ, gồm: Võ Vĩnh Thắng (30 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), Hoàng Tuấn Anh (27 tuổi, ngụ xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) và Đặng Quốc Cường (27 tuổi, ngụ phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Ba thanh niên bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 19-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an phường Thống Nhất kiểm tra, phát hiện Võ Vĩnh Thắng có hành vi cất giấu ma tuý tại nhà ở tổ 1 Đống Đa, phường Thống Nhất.

Qua đó, thu giữ một hộp màu đen, bên trong có năm bì nilon chứa chất ma túy đá và các dụng cụ dùng để phân chia ma tuý gồm cân tiểu ly, kéo, quẹt gas, vỏ gói nilon.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an thu giữ một khẩu súng ngắn trục xoay, trong trục xoay của súng có sáu viên đạn và ba viên đạn bên ngoài súng.

Thắng khai, số ma túy này nhận từ Hoàng Tuấn Anh với mục đích bán kiếm lời, còn khẩu súng lục dùng để phòng thân.

Khẩu súng lục và chín viên đạn bị thu giữ.

Tiếp đó, lực lượng công an tiến hành bắt giữ Hoàng Tuấn Anh, phát hiện trên người Tuấn Anh có một bì ma túy đá. Đến 21 giờ cùng ngày, công an bắt giữ thêm Đặng Quốc Cường liên quan đường dây này.