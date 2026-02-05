Cháy nhà trong hẻm đường Tô Ký ở TP.HCM, ba mẹ con tử vong 05/02/2026 04:28

(PLO)- Một vụ cháy nhà xảy ra trong hẻm đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM làm ba người tử vong.

Sáng ngày 5-2, Công an phường Đông Hưng Thuận phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phong toả hiện trường, điều tra vụ cháy khiến ba người tử vong.

Công an phong toả hiện trường khám nghiệm điều tra. Ảnh: Nguyễn Tân

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, người dân sinh sống trong con hẻm đường Tô Ký bất ngờ nghe nhiều tiếng nổ nhỏ, kèm theo tiếng hô hoán, kêu cứu.

Chạy ra kiểm tra, nhiều người phát hiện ngôi nhà trong hẻm bốc cháy dữ dội, cửa khóa kín. Do hẻm nhỏ, không gian chật hẹp, người dân không thể tiếp cận sâu vào bên trong để dập lửa.

“Mọi người hô hoán, kêu cứu, họ mang xô nước, vòi xịt cố gắng dập lửa cứu người nhưng bất lực vì lửa cháy lớn, cửa không mở được”, một người dân sống gần hiện trường kể lại.

Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Đông Hưng Thuận nhanh chóng có mặt, triển khai nhiều hướng tiếp cận, dùng vòi chuyên dụng khống chế đám cháy.

Sau khi dập tắt lửa và tiếp cận bên trong, lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ và hai trẻ em đã tử vong. Theo người dân địa phương, ba nạn nhân là mẹ và hai con, sinh sống trong căn nhà xảy ra cháy.

Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.