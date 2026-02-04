Bắt tạm giam 2 người đánh nhau túi bụi ở đường Cộng Hòa 04/02/2026 18:22

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai người liên quan vụ dùng nón bảo hiểm đánh nhau túi bụi giữa đường Cộng Hòa, gây mất trật tự công cộng và ùn ứ giao thông.

Ngày 2-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quang Hiếu (62 tuổi, ngụ phường Gia Định) và Ngô Hữu Hanh (51 tuổi, ngụ phường Tân Bình) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Đây là hai người đàn ông dừng xe giữa giao lộ Cộng Hòa – Út Tịch rồi dùng nón bảo hiểm đánh nhau túi bụi gây xôn xao dư luận.

Theo đó, ngay sau khi clip ghi lại cảnh đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận, Công an phường Tân Sơn Nhất đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng xác minh, truy xét và mời hai người xuất hiện trong clip về trụ sở làm việc.

Ông Hiếu và Hanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hai người có liên quan trực tiếp là ông Hiếu và ông Hanh. Quá trình làm việc, cơ quan điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi vi phạm của từng người để xử lý theo quy định.

Như PLO đã thông tin, vụ việc xảy ra vào ngày 12-1 tại giao lộ Út Tịch – Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất. Thời điểm này, hai người đàn ông điều khiển xe máy dừng xe giữa giao lộ, trong đó một người mặc đồng phục tài xế xe ôm công nghệ. Sau khi phát sinh mâu thuẫn, cả hai xuống xe, dùng nón bảo hiểm lao vào đánh nhau, gây mất trật tự công cộng và làm ùn ứ giao thông khu vực.

Sự việc chỉ được chấm dứt khi người dân xung quanh cùng một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ tại khu vực kịp thời can ngăn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Vụ việc đang tiếp tục được củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định nhằm răn đe, phòng ngừa các hành vi ứng xử thiếu kiềm chế, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự đô thị.