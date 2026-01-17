Công an tìm người đàn ông tóc 'đầu đinh' tổ chức đánh bạc qua trang bong123 17/01/2026 16:11

(PLO)- Công an TP.HCM phát thông báo truy tìm một người đàn ông tên Nam có đặc điểm tóc "đầu đinh", nói giọng miền Bắc liên quan vụ án tổ chức đánh bạc qua trang bong123.com.

Ngày 17-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án hình sự trộm cắp tài sản, đánh bạc và tổ chức đánh bạc, phát hiện ngày 20-6-2024 tại Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp (số 313 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8 cũ).

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Vũ Hùng (42 tuổi, ngụ xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) về tội tổ chức đánh bạc.

Công an đã khởi tố Hùng về tội tổ chức đánh bạc. Ảnh: CA

Theo điều tra, năm 2023, khi đang làm quản lý tại quán nhậu 3 Anh Em (địa chỉ 162 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4 cũ), Hùng quen biết một người tên Nam (chưa rõ lai lịch). Qua trò chuyện, Hùng biết Nam có tài khoản cá độ bóng đá ăn tiền trên mạng internet.

Đến đầu tháng 5-2024, Hùng liên hệ với Nam lấy đường dẫn vào trang web “bong123.com” và tài khoản cá cược để đưa cho người khác tham gia. Tài khoản này có 2.000 điểm, các bên quy ước mỗi điểm tương ứng 50.000 đồng. Mục đích của Hùng là để hưởng tiền hoa hồng từ người chơi.

Cơ quan CSĐT xác định Nam và Hùng đã tổ chức cho người khác tham gia đánh bạc, thắng thua bằng tiền trên mạng internet.

Quá trình điều tra, công an xác định người tên Nam có đặc điểm: là nam giới, khoảng 42 tuổi, cao khoảng 1,63m, dáng người vừa, nói giọng miền Bắc, tóc cắt ngắn kiểu đầu đinh. Nam được xác định là người đã cùng Hồ Vũ Hùng tổ chức đánh bạc.

Để làm rõ sự thật khách quan của vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị Nam và các đối tượng hỗ trợ đến trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ai biết thông tin về các đối tượng nêu trên, đề nghị thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Ngọc Hoàng qua số điện thoại 0971.440.567 để cung cấp thông tin.