Bất ngờ từ vụ trộm lắc vàng trắng trị giá 160 triệu ở Chợ An Đông 16/01/2026 18:27

(PLO)- Từ vụ trộm lắc tay vàng trắng trị giá khoảng 160 triệu đồng tại Chợ An Đông, Công an đã mở rộng điều tra, làm rõ nghi phạm là người trước đó khoảng một giờ đồng hồ cũng thực hiện một vụ trộm vàng khác. .

Ngày 16-1, Công an phường An Đông, TP.HCM cho biết vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám phá, bắt giữ người phụ nữ có hành vi trộm lắc tay vàng trắng tại khu vực chợ An Đông và thu hồi tài sản cho người dân.

Lúc 13 giờ 20 ngày 15-1, chị NTTN, tiểu thương kinh doanh trang sức tại tầng hầm chợ An Đông đến Công an phường trình báo về việc bị mất trộm vàng.

Người phụ nữ lấy đi chiếc lắc tay vàng trắng trị giá 160 triệu ở Chợ An Đông. Ảnh: CA

Theo trình báo, khoảng 11 giờ cùng ngày, một người phụ nữ mặc áo khoác jean xanh, đội nón bảo hiểm tiến đến quầy. Người này không hỏi giá hay xem mẫu mà chỉ đứng bấm điện thoại.

Lợi dụng lúc chị N bận tư vấn cho khách khác, người này nhanh tay lấy đi một chiếc lắc tay vàng trắng, trị giá khoảng 160 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng, giá trị tài sản bị mất rất lớn, Ban chỉ huy Công an phường An Đông chỉ đạo tổ Phòng chống tội phạm truy xét.

Sau khi lấy tài sản, người phụ nữ mau chóng bỏ chạy. Ảnh: CA

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng khoanh vùng, xác định người thực hiện hành vi là bà LPT (42 tuổi, trú tại Đà Nẵng). Thời điểm này, bà T đang ở tại một khách sạn trên địa bàn phường An Lạc (quận Bình Tân cũ), TP.HCM.

Lúc 18 giờ 15 ngày 15-1, Công an phường An Đông phối hợp cùng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và Công an phường An Lạc kiểm tra khách sạn, bắt giữ bà LPT khi người này đang chuẩn bị tẩu thoát về Đà Nẵng.

Công an phường An Đông phối hợp với PC02 nhanh chóng xác định, bắt nghi phạm. Ảnh: CA

Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm một sợi dây chuyền kim loại màu vàng (trị giá ước tính khoảng 120 triệu đồng) và số tiền mặt hơn 130 triệu đồng do tiêu thụ tài sản trộm cắp mà có.

Đáng chú ý, bà LPT đã từng hai lần đi tù vì trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh, bà T khai nhận thêm đã thực hiện một vụ trộm với thủ đoạn tương tự tại tiệm vàng ở phường An Lạc vào lúc 10 giờ ngày 15-1.

Công an phường đang tiếp tục truy xét, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.