Lời khai của nhóm chuyên trộm rùa phóng sinh tại các chùa ở TP.HCM 14/01/2026 12:53

(PLO)- Công an phường An Hội Đông đã bắt giữ nhóm bốn người thực hiện hành vi trộm rùa phóng sinh tại chùa Triêm Phước và các cơ sở tôn giáo khác trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 14-1, Công an phường An Hội Đông lập hồ sơ, xử lý Nguyễn Thành Lâm (34 tuổi), Nguyễn Thành Công (26 tuổi), Nguyễn Thành Hải (32 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Diễm (29 tuổi), cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 9-1, Công an phường An Hội Đông tiếp nhận tin báo từ chùa Triêm Phước (đường số 9, phường An Hội Đông) về việc bị mất trộm nhiều rùa được nuôi lâu năm trong khuôn viên.

Nhóm nam nữ thanh niên trộm rùa bị công an bắt. Ảnh: CA

Những con rùa này do phật tử phóng sinh, gắn bó với nhà chùa và du khách hàng chục năm qua.

Công an phường An Hội Đông nhận định vụ việc không chỉ là trộm cắp tài sản đơn thuần mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại các cơ sở tôn giáo. Một tổ trinh sát được cử xuống hiện trường ghi nhận, đánh giá tình hình. Đồng thời, một tổ khác tiến hành rà soát các điểm mua bán động vật hoang dã phóng sinh trên địa bàn TP.HCM nhằm tìm dấu vết tài sản bị mất.

Qua trích xuất camera và các tài liệu điều tra, cơ quan chức năng xác định khoảng 12 giờ 35 ngày 7–1, một nhóm gồm ba nam và một nữ đi trên ba xe máy đến chùa Triêm Phước. Lợi dụng buổi trưa vắng người, nhóm này lẻn vào khuôn viên bắt đi chín con rùa rồi tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường An Hội Đông đã xác định và bắt giữ nhóm Lâm, Công, Hải và Diễm.

Số rùa sau đó được nhóm trộm bán lại lấy số tiền 6 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Ảnh: CA

Đấu tranh mở rộng, nhóm này khai nhận ngoài vụ việc tại chùa Triêm Phước, họ còn thực hiện trộm hai con rùa nữa tại một ngôi chùa khác trên địa bàn TP.HCM.

Tại cơ quan điều tra, Lâm khai do cuối năm bị thất nghiệp, không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Từng đi làm phụ hồ, Lâm biết các chùa thường nuôi rùa phóng sinh, loại động vật di chuyển chậm, có giá trị và dễ tiêu thụ. Sau khi bàn bạc và nhận được sự thống nhất của Công, Hải và Diễm, cả nhóm bắt đầu thực hiện hành vi.

Công an phường An Hội Đông đã thu hồi tổng cộng 11 con rùa. Nhóm này khai đã đem bán số rùa trộm được tại một cơ sở mua bán động vật phóng sinh trên đường Cao Lỗ, phường Chánh Hưng (quận 8 cũ) lấy 6 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Hiện vụ việc đang được Công an phường An Hội Đông tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.