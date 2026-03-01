Cháy bãi đất trống ở TP.HCM, 2 căn nhà liền kề bị cháy sém 01/03/2026 19:17

(PLO)- Hỏa hoạn bùng phát dữ dội tại bãi đất trống ở phường Linh Xuân, TP.HCM khiến hai căn nhà liền kề bị cháy sém, may mắn không có thương vong về người.

Ngày 1-3, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Linh Xuân phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại bãi đất trống đối diện công viên đường số 9, phường Linh Xuân, TP.HCM.

Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm khu vực đối diện công viên đường số 9 khiến người dân hoảng hốt.

Thông tin ban đầu, hơn 17 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội từ bãi đất trống nằm đối diện công viên đường số 9. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bùng phát mạnh, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét, bao trùm cả khu vực.

Người dân xung quanh nhanh chóng hô hoán, dùng bình chữa cháy mini và nước để dập lửa nhưng bất thành.

Do khu đất được quây kín bằng hàng rào cửa sắt kiên cố nên việc tiếp cận bên trong gặp nhiều khó khăn, khiến đám cháy lan rộng. Nhiệt lượng tỏa ra lớn, ngọn lửa nhanh chóng táp sang hai căn nhà liền kề, làm cháy sém tường và một số vật dụng bên ngoài.

Một người dân ở gần đám cháy, cho biết thời điểm xảy ra cháy, người dân xung quanh cố gắng tiếp cận dập lửa nhưng do khu đất được rào kín bằng cửa sắt nên không thể xịt nước vào bên trong. May mắn các anh Cảnh sát PCCC đến kịp thời, nếu không lửa có thể đã lan sang các nhà kế bên.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai phương án ngăn cháy lan sang khu dân cư. Ảnh: PHẠM HẢI

Tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai phương án tiếp cận từ nhiều hướng, đồng thời phun nước làm mát, ngăn cháy lan sang khu dân cư.

Lực lượng Cảnh sát PCCC phải dùng thiết bị chuyên dụng đục phá cửa sắt, tạo lối tiếp cận vào bên trong để phun nước dập lửa, ngăn cháy lan sang khu dân cư xung quanh. Ảnh: PHẠM HẢI

Khoảng 5 phút sau, đám cháy cơ bản được khống chế. Tại hiện trường, nhiều mảng tường bị nứt, bong tróc do ảnh hưởng nhiệt. Hai căn nhà kế bên bị ám khói đen, một số cục nóng máy lạnh và vật dụng bên ngoài bị cháy sém. Khu vực bãi đất trống chứa nhiều giày dép và vật liệu dễ cháy của một cửa hàng gần đó cũng bị thiêu rụi, hư hỏng.

Nhiều mảng tường bị bong tróc, nứt vỡ do nhiệt lượng lớn từ đám cháy tỏa ra, để lộ lớp gạch bên trong. Ảnh: PHẠM HẢI

Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, nhiều tài sản bị ảnh hưởng, người dân quanh khu vực hoảng loạn.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hiện trường được phong tỏa để lực lượng chức năng khám nghiệm, điều tra﻿ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Ảnh: PHẠM HẢI

Hai căn nhà liền kề bị cháy sém tường, ám khói đen sau khi ngọn lửa lan rộng từ bãi đất trống. Ảnh: PHẠM HẢI

Cục nóng máy lạnh cùng nhiều tài sản bên ngoài hai căn nhà bị cháy sém, ám khói đen sau khi ngọn lửa táp mạnh từ bãi đất trống. Ảnh: PHẠM HẢI