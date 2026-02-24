Cháy dữ dội cửa hàng đồ gỗ trên đường Đỗ Xuân Hợp 24/02/2026 16:59

(PLO)- Lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại cửa hàng kinh doanh đồ gỗ trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, TP.HCM, thiêu rụi nhiều tài sản, lực lượng Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt khống chế đám cháy.

Chiều 24-2, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy dữ dội tại cửa hàng bán đồ gỗ trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, TP.HCM khiến nhiều tài sản giá trị bị thiêu rụi.

Đám cháy bùng phát dữ dội tại tiệm kinh doanh đồ gỗ trên đường Đỗ Xuân Hợp, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Ảnh: XUÂN MINH

Theo thông tin ban đầu, hơn 15 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bốc lên từ cửa hàng chuyên kinh doanh giường, tủ, bàn ghế, cửa gỗ, kệ… trên đường Đỗ Xuân Hợp. Phát hiện cháy, người dân xung quanh hô hoán, dùng nước và bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành.

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa, đám cháy nhanh chóng lan rộng, lửa đỏ rực bao trùm khu vực cửa hàng, khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ mặt bằng tiệm, cột khói bốc cao hàng chục mét. Ảnh: XUÂN MINH

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, ngăn cháy lan sang các nhà dân lân cận.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: XUÂN MINH

Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng cơ bản khống chế được đám cháy. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản trong tiệm bị thiêu rụi.

Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.