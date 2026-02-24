Cháy dữ dội cửa hàng đồ gỗ trên đường Đỗ Xuân Hợp

Chiều 24-2, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy dữ dội tại cửa hàng bán đồ gỗ trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, TP.HCM khiến nhiều tài sản giá trị bị thiêu rụi.
Theo thông tin ban đầu, hơn 15 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bốc lên từ cửa hàng chuyên kinh doanh giường, tủ, bàn ghế, cửa gỗ, kệ… trên đường Đỗ Xuân Hợp. Phát hiện cháy, người dân xung quanh hô hoán, dùng nước và bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành.
Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa, đám cháy nhanh chóng lan rộng, lửa đỏ rực bao trùm khu vực cửa hàng, khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét.
Nhận tin báo, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, ngăn cháy lan sang các nhà dân lân cận.
Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng cơ bản khống chế được đám cháy. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản trong tiệm bị thiêu rụi.
Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.