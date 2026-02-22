Thông tin mới vụ cháy quán cà phê rộng 2.000m² ở TP.HCM 22/02/2026 18:58

(PLO)- Hỏa hoạn bùng phát tại quán cà phê trên hẻm đường Linh Đông (TP.HCM), thiêu rụi khoảng 600m² diện tích sàn, may mắn không gây thiệt hại về người.

Ngày 22-2, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại quán cà phê Noọng Ơi, số 283/2 đường Linh Đông, phường Hiệp Bình.

Cháy quán cà phê Noọng Ơi rộng 2.000m² ở TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, hơn 9 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại quán cà phê kết hợp ăn uống có tổng diện tích mặt bằng khoảng 2.000m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.000m², kết cấu chủ yếu khung thép, mái bạt nhựa.

Nhân viên cho biết điểm cháy đầu tiên được phát hiện tại khu vực kho tầng trệt, nơi chứa ly giấy, cà phê và nhiều vật dụng dễ cháy. Dù đã sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng do vật liệu bắt lửa nhanh, đám cháy lan rộng, không thể khống chế.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, thiêu rụi nhiều tài sản trong quán cà phê kết hợp ăn uống. Ảnh: XUÂN MINH

Lửa bao trùm khu vực ăn uống 2 tầng và khu cà phê, giải khát 3 tầng, với diện tích cháy khoảng 600m²/1.000m² sàn xây dựng. Khoảng 400m² còn lại và các khu vực xung quanh bị ảnh hưởng nhẹ. Cột khói đen bốc cao, bao trùm khu dân cư.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TP.HCM nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Do vị trí cháy nằm sâu trong hẻm nhỏ, đông dân cư nên việc tiếp cận gặp khó khăn. Tuy nhiên, sau hơn 10 phút triển khai phương án, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Nhiều tài sản trong quán bị thiêu rụi, may mắn không có thương vong về người. Ảnh: PHẠM HẢI

Vụ cháy không gây thương vong về người. Nhiều tài sản gồm mái lợp bạt nhựa kéo, bàn ghế gỗ, vật dụng trang trí Tết và các trang thiết bị bị thiêu rụi, hư hỏng nặng. Một số hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng bởi khói và sức nóng.

Mái che và khấu kiện bị thiêu rụi, thiệt hại đang được thống kê. Ảnh: PHẠM HẢI

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.