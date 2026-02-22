Bắt giữ 3 thanh thiếu niên cướp giật túi xách lúc rạng sáng ở TP.HCM 22/02/2026 16:34

(PLO)- Chỉ sau vài giờ truy xét, Công an TP.HCM đã bắt giữ 3 thanh thiếu niên gây ra vụ cướp giật túi xách tại vòng xoay Trần Não – Lương Định Của, thu hồi tài sản cho bị hại.

Ngày 22-2, Công an TP.HCM cho biết đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn phường An Khánh.

Bắt 3 thanh thiếu niên cướp giật túi xách lúc rạng sáng ở TP.HCM.

Trước đó, rạng sáng ngày 21-2, Công an phường An Khánh tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị cướp giật túi xách bên trong có tiền mặt và một số tài sản khác tại khu vực vòng xoay Trần Não – Lương Định Của.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét nóng các đối tượng liên quan.

Nhóm thanh thiếu niên bị Công an TP.HCM bắt về hành vi cướp giật tài sản. Ảnh: CA

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định, bắt giữ ba người gồm: Hồ Trọng Quý (17 tuổi), Hoàng Nhơn Nghĩa (21 tuổi) và Nguyễn Bảo Nghi (14 tuổi), đồng thời thu hồi tài sản cho bị hại.

Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm thanh thiếu niên khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, chiều 20-2, cả ba bàn bạc rủ nhau đi cướp giật tài sản. Rạng sáng hôm sau, nhóm này sử dụng hai xe máy chạy qua nhiều tuyến đường để tìm người dân sơ hở làm mục tiêu.

Các đối tượng phân công vai trò cụ thể: một người chạy xe đi trước cảnh giới, khi phát hiện “mục tiêu” sẽ quay đầu làm tín hiệu; người còn lại chở đồng bọn áp sát từ phía sau để giật tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát, sau đó tập trung lại để chia nhau.

Phương tiện nhóm thanh niên dùng để thực hiện hành vi cướp giật. Ảnh: CA

Ngoài vụ việc tại phường An Khánh, nhóm này khai trong cùng rạng sáng đã tiếp tục di chuyển qua nhiều khu vực khác để thực hiện thêm các vụ cướp giật với thủ đoạn tương tự nhưng không chiếm đoạt được tài sản.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò từng người để xử lý theo quy định.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm và rạng sáng; kịp thời trình báo khi phát hiện hành vi nghi vấn để lực lượng chức năng xử lý.