Cháy nhà tối mùng 4 Tết, người đàn ông bị liệt được cứu kịp thời 21/02/2026 07:22

(PLO)- Phát hiện căn nhà bốc cháy dữ dội trên hẻm đường Bình Nhâm 79, phường Lái Thiêu, người dân hô hoán dập lửa và cứu người đàn ông bị liệt ra ngoài an toàn.

Tối 20-2 (mùng 4 Tết), Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 30, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, khẩn trương dập tắt đám cháy xảy ra tại một căn nhà trên hẻm đường Bình Nhâm 79, phường Lái Thiêu.

Cháy nhà dân tối mùng 4 Tết, người đàn ông bị liệt được cứu kịp thời.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà nói trên. Nhiều người nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy mini, nước để tiếp cận dập lửa nhưng do ngọn lửa bùng phát mạnh nên không thành và trình báo cơ quan chức năng.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội trong nhà trên hẻm đường Bình Nhâm 79, phường Lái Thiêu. Ảnh cắt từ clip.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 30 điều động xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai phương án chữa cháy, chống cháy lan sang các khu vực lân cận.

Khoảng 10 phút sau, đám cháy được khống chế. Nhiều vật dụng trong nhà bị thiêu rụi. Một người đàn ông sống một mình trong căn nhà được người dân và lực lượng chức năng nhanh chóng đưa ra ngoài an toàn.

Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 30, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM có mặt khống chế đám cháy. Ảnh: PHẠM HẢI

Người dân sống gần khu vực cho biết khi phát hiện cháy, mọi người đã hô hoán, cùng nhau hỗ trợ dập lửa và kịp thời đưa người đàn ông bị liệt ra ngoài an toàn. Do trong nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát nhanh, khói lửa bao trùm chỉ trong thời gian ngắn.

Người đàn ông bị liệt mắc kẹt trong nhà may mắn được người dân và lực lượng chức năng kịp thời cứu ra ngoài an toàn. Ảnh: PHẠM HẢI

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.