CSGT TP.HCM đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn từ sáng mùng 1 Tết 17/02/2026 09:12

(PLO)- Từ 10 giờ sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng CSGT TP.HCM đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn trên toàn địa bàn, bảo đảm an toàn cho người dân du xuân.

Ngày 17-2 (mùng 1 Tết Nguyên đán), Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết đơn vị thực hiện kế hoạch của Cục CSGT (C08, Bộ Công an) đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện.

CSGT TP.HCM đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn từ sáng mùng 1 Tết. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo đại diện PC08, đợt ra quân nhằm tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong những ngày đầu năm mới, thời điểm người dân đi lại đông, nhiều hoạt động vui chơi, gặp mặt, chúc Tết diễn ra.

Lực lượng CSGT bố trí các tổ công tác tại những tuyến đường trung tâm, khu vực cửa ngõ ra vào thành phố, các điểm vui chơi, ăn uống tập trung đông người để kiểm tra nồng độ cồn. Việc kiểm tra được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình và có ghi hình theo quy định.

Ngoài kiểm tra nồng độ cồn, các tổ công tác còn kết hợp xử lý các hành vi vi phạm khác như: chạy quá tốc độ, đi không đúng làn đường, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm… nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông trong dịp Tết.

Đại diện PC08 cho hay, một số hành vi vi phạm không cố ý, không tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lớn đến trật tự, an toàn giao thông có thể được cảnh cáo, nhắc nhở, tạo điều kiện để người dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Phòng CSGT TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia. Người dân chủ động lựa chọn phương tiện công cộng hoặc nhờ người thân đưa về nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.