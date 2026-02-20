Xử lý hơn 1.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 3 ngày Tết 20/02/2026 20:13

Ngày 20-2 (mùng 4 Tết), Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM, cho biết từ mùng 1 đến mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026, lực lượng CSGT đã tổ chức trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ người dân vui xuân, đón Tết.

Xử lý hơn 1.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 3 ngày Tết. Ảnh: PHẠM HẢI

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử lý 1.735 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; tạm giữ 1.735 phương tiện; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 347 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 539 trường hợp.

Trong số này, người vi phạm chủ yếu là điều khiển xe máy với 1.653 trường hợp. Đáng chú ý, có đến 744 trường hợp vi phạm ở mức dưới 0,25 mg/l khí thở, cho thấy vẫn còn tâm lý chủ quan cho rằng uống ít rượu, bia sẽ “không sao”. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn đều bị xử lý nghiêm.

Về khung giờ, vi phạm tập trung nhiều sau các buổi chúc Tết, liên hoan đầu năm. Cụ thể, từ 18 giờ đến 24 giờ ghi nhận 962 trường hợp; từ 0 giờ đến 6 giờ có 191 trường hợp; từ 6 giờ đến 12 giờ có 87 trường hợp; và từ 12 giờ đến 18 giờ có 495 trường hợp vi phạm.

Phòng CSGT khuyến cáo rượu, bia làm suy giảm khả năng quan sát, phán đoán và xử lý tình huống; chỉ một phút thiếu tỉnh táo cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Mỗi trường hợp bị xử lý không chỉ là con số thống kê mà còn là lời cảnh tỉnh đối với cộng đồng.

Để bảo đảm an toàn cho bản thân và người khác, người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu, bia dù chỉ một lượng nhỏ; nên chủ động sử dụng phương tiện công cộng, taxi, xe công nghệ hoặc nhờ người thân đủ điều kiện lái xe đưa về. Đồng thời, không cổ vũ, ép buộc người khác sử dụng rượu, bia.

Những ngày tới, lực lượng CSGT TP.HCM sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; đồng thời bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng tại các cửa ngõ, nút giao và khu vực trọng điểm để phục vụ người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết an toàn, thông suốt.