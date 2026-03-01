Nam thanh niên chết oan vì mối thù của 14 người cùng lứa 01/03/2026 18:09

(PLO)- 14 thanh thiếu niên ở TP Đà Nẵng có mâu thuẫn từ trước nên tìm đối thủ trả thù. Khi gặp người đi trên đường, dù không phải đối thủ nhưng nhóm này vẫn áp sát tấn công khiến nam thanh niên chết oan.

Ngày 1-3, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng CSHS khởi tố, bắt giam 13 bị can trong độ tuổi thanh thiếu niên về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Nhóm người vô cớ tấn công khiến nam thanh niên chết oan. Ảnh: CA

Trước đó, tối 6-6 rạng sáng 7-6-2025, do mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác, nhóm 14 thanh thiếu niên (ở TP Đà Nẵng) tụ tập, chuẩn bị nhiều tuýp sắt, dao tự chế, súng bắn ná, vỏ chai bia để tìm đối thủ trả thù.

Nhóm này chạy xe máy tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách qua nhiều tuyến đường. Khi đến khu vực ngã tư giao giữa Quốc lộ 1A và đường Vành đai phía Tây (phường Hòa Xuân), cả nhóm phát hiện NMH (18 tuổi) chở theo NHTK (18 tuổi, cùng ngụ trú phường Hòa Xuân).

Dù không có mâu thuẫn nhưng nhóm này vẫn truy đuổi, ép xe, dùng hung khí tấn công khiến xe của H mất lái, lao lên lề đường tông vào trụ biển báo. Hậu quả, K tử vong, H bị thương tích 1%.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam 13 người, riêng Trần Hoàng Vũ (17 tuổi, ngụ 17 tuổi, ngụ xã Duy Nghĩa) hiện bỏ khỏi địa phương.

Công an TP Đà Nẵng kêu gọi Vũ sớm ra đầu thú, chủ động trình diện để khai báo để được xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.