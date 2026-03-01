Bắt giữ kẻ phá két sắt trộm vàng, tiền mặt trị giá gần 1 tỉ đồng 01/03/2026 12:45

(PLO)- Chỉ trong vài giờ gia chủ đi vắng, kẻ gian đã phá két sắt, lấy đi tiền mặt và vàng trị giá khoảng 1 tỉ đồng.

Ngày 1-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Nguyễn Huỳnh Lợi (31 tuổi, ngụ Phú Tân, An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại xã Vĩnh Châu.

Nguyễn Huỳnh Lợi đã đột nhập nhà dân trộm tiền, vàng trị giá khoảng 1 tỉ đồng. Ảnh: CATN

Theo thông tin ban đầu, chiều 26-2, bà VTN (56 tuổi, ngụ xã Vĩnh Châu) đến cơ quan công an trình báo việc nhà bị kẻ gian đột nhập. Lợi dụng thời điểm khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, khi gia đình bà đi vắng không có người trông coi, kẻ trộm đã lẻn vào nhà thực hiện hành vi phạm tội.

Đến khoảng 16 giờ, khi trở về, gia đình phát hiện két sắt đặt tại phòng ngủ số 2 bị dịch chuyển ra khu vực nhà vệ sinh bên ngoài nhà chính. Cửa két sắt bị đập bung, toàn bộ tài sản bên trong không còn.

Theo trình báo, số tiền mặt bị lấy đi là 50 triệu đồng cùng lượng lớn vàng gồm 26 chỉ vàng nhẫn 24 kara, khoảng 40 chỉ vàng 18 kara (nhẫn, dây chuyền, bông tai, lắc và vòng đeo tay). Tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 1 tỉ đồng.

Tang vật công an thu được.

Khám nghiệm hiện trường cho thấy cửa sau căn nhà bị cạy mở. Tại phòng ngủ số 1 và số 2, cửa sổ lùa khung nhôm bị cắt hai thanh ở góc dưới tạo lỗ hổng nhằm dễ đột nhập. Trích xuất camera an ninh ghi nhận lúc 14 giờ 30 cùng ngày có một thanh niên mặc áo màu xanh, quần soọc ngắn đi qua khu vực hàng rào trước nhà.

Từ những dấu vết thu thập được, Công an xã Vĩnh Châu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh khẩn trương truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định và bắt giữ nghi phạm Nguyễn Huỳnh Lợi, hiện sống lang thang, không nghề nghiệp.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.