Xuyên đêm tìm kiếm du khách bị sóng cuốn mất tích tại biển Nhật Lệ 01/03/2026 09:13

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tổ chức tìm kiếm xuyên đêm nhưng chưa tìm thấy du khách bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển.

Sáng 1-3, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) thông tin đang tìm kiếm một du khách mất tích khi tắm biển vào tối 28-2.

Bộ đội Biên phòng tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Theo đó, khoảng 18 giờ 50 ngày 28-2, anh LVT (40 tuổi, tỉnh Phú Thọ) cùng ba người bạn khác ra tắm biển Nhật Lệ thuộc phường Đồng Hới. Trong lúc tắm biển, anh T bị sóng cuốn mất tích.

Bộ đội Biên phòng triển khai tìm kiếm du khách mất tích.

Nhiều phương tiện được huy động để tham gia tìm kiếm.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã triển khai lực lượng tìm kiếm nhưng đến sáng nay vẫn chưa có kết quả. Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục rà soát trên vùng biển này để tìm kiếm nạn nhân.