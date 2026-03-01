An ninh trật tự

Xuyên đêm tìm kiếm du khách bị sóng cuốn mất tích tại biển Nhật Lệ

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tổ chức tìm kiếm xuyên đêm nhưng chưa tìm thấy du khách bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-3, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) thông tin đang tìm kiếm một du khách mất tích khi tắm biển vào tối 28-2.

du-khach-quang-tri-tam-bien-mat-tich.jpg
Bộ đội Biên phòng tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Theo đó, khoảng 18 giờ 50 ngày 28-2, anh LVT (40 tuổi, tỉnh Phú Thọ) cùng ba người bạn khác ra tắm biển Nhật Lệ thuộc phường Đồng Hới. Trong lúc tắm biển, anh T bị sóng cuốn mất tích.

Bộ đội Biên phòng triển khai tìm kiếm du khách mất tích.
3251536594484865687.jpg
Nhiều phương tiện được huy động để tham gia tìm kiếm.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã triển khai lực lượng tìm kiếm nhưng đến sáng nay vẫn chưa có kết quả. Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục rà soát trên vùng biển này để tìm kiếm nạn nhân.

Minh Trường
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#du khách #quảng trị #mất tích #tắm biển

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm