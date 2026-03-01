Xuyên đêm tìm kiếm du khách bị sóng cuốn mất tích tại biển Nhật Lệ

Sáng 1-3, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) thông tin đang tìm kiếm một du khách mất tích khi tắm biển vào tối 28-2.
Theo đó, khoảng 18 giờ 50 ngày 28-2, anh LVT (40 tuổi, tỉnh Phú Thọ) cùng ba người bạn khác ra tắm biển Nhật Lệ thuộc phường Đồng Hới. Trong lúc tắm biển, anh T bị sóng cuốn mất tích.
Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã triển khai lực lượng tìm kiếm nhưng đến sáng nay vẫn chưa có kết quả. Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục rà soát trên vùng biển này để tìm kiếm nạn nhân.