2 người đàn ông đánh nhau túi bụi trên đường Cộng Hòa sau va quẹt 13/01/2026 17:43

(PLO)- Công an đang xác minh danh tính hai người dùng mũ bảo hiểm đánh nhau trên đường Cộng Hòa TP.HCM sau va quẹt giao thông để xử lý nghiêm theo quy định.

Ngày 13-1, mạng xã hội lan truyền clip hơn một phút ghi lại cảnh ẩu đả giữa hai người đàn ông ngay giữa đường trên địa bàn TP.HCM.

Theo hình ảnh từ camera hành trình của một ô tô, sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn va quẹt trong lúc băng qua giao lộ tại tuyến đường Cộng Hòa (quận Tân Bình cũ) vào chiều hôm trước.

Thay vì bình tĩnh thương lượng, cả hai người đàn ông dừng xe ngay giữa đường, lao vào đấm đá túi bụi.

Hai người đàn ông dùng nón bảo hiểm đánh nhau túi bụi trên đường Cộng Hòa. Ảnh cắt từ clip

Những người này còn dùng mũ bảo hiểm làm hung khí tấn công liên tiếp vào đầu đối phương. Sự việc khiến nhiều người đi đường phải dừng lại hoặc né tránh, gây nên tình trạng ùn ứ và náo loạn cả một đoạn đường.

Sự việc chỉ dừng lại khi nhiều người dân xung quanh chạy đến can ngăn. Ngay lập tức, một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó đã kịp thời có mặt, yêu cầu hai người này đưa xe vào sát lề đường để giải quyết, tránh gây ùn tắc giao thông.

Vụ việc khiến người xung quanh hoảng hốt. Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc, đại diện Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM xác nhận đơn vị đã nắm được thông tin từ clip. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh danh tính những người liên quan để xử lý theo quy định và sẽ cung cấp thông tin cụ thể sau.

Lực lượng CSGT cùng người dân đã tiếp cận, can ngăn hai người đàn ông. Ảnh cắt từ clip

Thực tế, thời gian qua, nhiều vụ mâu thuẫn khi tham gia giao thông dẫn đến đánh nhau đều bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm. Thậm chí, nhiều trường hợp đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng.