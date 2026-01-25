Công an truy xét nhóm người đánh hội đồng nam thanh niên ở Hóc Môn 25/01/2026 15:35

(PLO)- Công an xã Hóc Môn (TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy xét nhóm người đánh dã man một nam thanh niên khiến nạn nhân bị thương nặng.

Ngày 25-1, Công an xã Hóc Môn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ nam thanh niên bị nhóm người đánh dã man xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng sớm cùng ngày, một hộ dân gần giao lộ đường Bà Triệu – Song Hành (xã Hóc Môn) mở cửa để chuẩn bị buôn bán thì bàng hoàng phát hiện nhiều vết máu trên nền xi măng và tường nhà. Kiểm tra khu vực xung quanh, người dân còn tìm thấy hai con dao nằm vứt tại hiện trường.

Nhóm người tập trung đánh hội đồng nam thanh niên. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau đó, sự việc được trình báo cơ quan chức năng. Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, vào khoảng hơn 1 giờ sáng ngày 25-1, một nam thanh niên bị nhóm khoảng 10 người truy đuổi trên đường.

Khi nạn nhân chạy vào một nhà dân để ẩn nấp thì bị nhóm này áp sát, lao vào tấn công dồn dập. Nhóm trên dùng tay chân và cả vật cứng đánh túi bụi vào người nam thanh niên.

Nạn nhân trọng thương, gục tại chỗ và được người dân đưa đi cấp cứu. Ảnh cắt từ clip

Dù có một vài người trong nhóm đứng ra can ngăn nhưng số còn lại vẫn hung hãn ra tay cho đến khi nạn nhân gục xuống mới chịu rời đi. Nam thanh niên sau đó đã được những người can ngăn đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Hiện Công an xã Hóc Môn cùng các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành lấy lời khai nhân chứng, xác minh danh tính những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Liên quan vụ việc, đại diện lãnh đạo UBND xã Hóc Môn xác nhận các đơn vị chức năng đang tích cực truy xét, làm rõ nguyên nhân.

Vụ việc nam thanh niên bị nhóm người đánh dã man đang thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương bởi tính chất côn đồ của nhóm người trên.