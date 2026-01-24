8 người Hàn Quốc trong băng nhóm tổ chức 'bay lắc' bị công an bắt 24/01/2026 16:11

(PLO)- Công an TP.HCM vừa triệt phá băng nhóm tổ chức tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có tám người Hàn Quốc.

Ngày 24-1, Công an TP.HCM cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy vừa triệt phá thành công một băng nhóm tội phạm chuyên tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong số những người bị bắt có tám người Hàn Quốc. Ảnh: CA

Đáng chú ý, trong số các nhân vật bị bắt giữ có tám người quốc tịch Hàn Quốc. Qua đối soát dữ liệu, lực lượng chức năng phát hiện một người trong nhóm này đang bị truy nã quốc tế.

Vụ triệt phá này nằm trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026 của lực lượng Công an TP.HCM.

Công an khởi tố, bắt tạm giam những người liên quan. Ảnh: CA

Theo Công an TP.HCM, đây là lời khẳng định đanh thép của lực lượng chức năng trong việc kiên quyết không để người nước ngoài lợi dụng đến Việt Nam kinh doanh, du lịch để thực hiện hành vi phạm tội.

Chiến công này cũng thể hiện quyết tâm cao độ của toàn lực lượng Công an TP.HCM trong việc phấn đấu xây dựng Thành phố không có ma túy vào năm 2030. Việc đang được Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.