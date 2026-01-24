Bắt giữ nhóm sản xuất thuốc đông y giả trộn chất kháng viêm, giảm đau 24/01/2026 14:18

Ngày 23-1-2026, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng PC03) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Duy Hiển (64 tuổi), Ngô Mỹ Hoành (53 tuổi) và Võ Văn Nghề (33 tuổi), cùng ngụ TP.HCM.

Các bị can bị điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Theo điều tra ban đầu, chiều 8-1, Đội 6 (Phòng Cảnh sát kinh tế) phối hợp Công an xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh cũ) tuần tra, phát hiện Võ Văn Nghề chở nhiều thùng carton chứa thuốc dạng hoàn màu đen không hóa đơn, chứng từ.

Công an khởi tố bắt ông Hiển, Nghề và bà Hoành. Ảnh: CA

Nghề khai được Nguyễn Duy Hiển thuê vận chuyển số hàng trên giao cho khách qua chành xe tuyến TP.HCM – Tây Ninh.

Từ manh mối này, Cơ quan CSĐT mở rộng khám xét các địa điểm liên quan.

Công an lấy lời khai với người liên quan để điều tra. Ảnh: CA

Kết quả xác định, do các sản phẩm thuốc từng đăng ký lưu hành đã bị thu hồi, Nguyễn Duy Hiển cùng vợ là Ngô Mỹ Hoành tổ chức sản xuất nhiều loại thuốc đông y chưa được cấp phép. Nhóm này tự đặt tên thuốc, dựng tên công ty và địa chỉ sản xuất giả tại Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông in lên bao bì nhằm giả mạo hàng nhập khẩu.

Số thuốc đông y giả bị phát hiện. Ảnh: CA

Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định các bị can sử dụng hoạt chất betamethasone (chất chống viêm, giảm đau nhóm tân dược) pha trộn vào thuốc đông y. Việc trộn hoạt chất này khiến người dùng cảm thấy giảm đau nhanh, từ đó tin tưởng và lệ thuộc sản phẩm. Tuy nhiên, việc sử dụng chất này kéo dài không có chỉ định y tế sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe.

Kho xưởng nơi sản xuất thuốc đông y giả. Ảnh: CA

Quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT thu giữ 13.096 sản phẩm thuốc đông y giả cùng nhiều máy móc, nguyên liệu, tem nhãn và bao bì. Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối tiêu thụ và nguồn cung nguyên liệu.