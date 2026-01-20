Công an phường Tân Bình hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển nhầm 20/01/2026 14:53

(PLO)- Công an phường Tân Bình, TP.HCM, khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm cần chủ động liên hệ cơ quan công an hoặc ngân hàng để hoàn trả.

Ngày 20-1, Công an phường Tân Bình, TP.HCM, đã hỗ trợ người dân hoàn trả tài sản do sơ suất trong quá trình giao dịch ngân hàng.

Trước đó, Công an phường Tân Bình tiếp nhận trình báo của bà LTNH về việc chuyển nhầm số tiền 16,8 triệu đồng vào tài khoản của bà NTM thông qua giao dịch ngân hàng. Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, cán bộ công an phường đã mời cả hai bên lên trụ sở để làm rõ.

Sau khi được Công an phường Tân Bình mời lên trụ sở để giải thích, người nhận tiền đã tự nguyện chuyển trả tiền cho người chuyển nhầm. Ảnh: CA

Tại đây, sau khi được cán bộ công an giải thích đầy đủ các quy định pháp luật, bà NTM đã tự nguyện hoàn trả đầy đủ số tiền 16,8 triệu đồng cho bà LTNH. Việc bàn giao được thực hiện công khai và có sự xác nhận của hai bên.

Từ sự việc trên, Công an phường Tân Bình khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm cần chủ động liên hệ cơ quan công an hoặc ngân hàng để hoàn trả. Theo Bộ luật Dân sự 2015, tiền chuyển nhầm là tài sản không có căn cứ pháp luật, người nhận bắt buộc phải trả lại cho chủ sở hữu.

Trường hợp đã được thông báo nhưng cố tình không trả, người nhận có thể bị xử lý về tội chiếm giữ trái phép tài sản theo Điều 176 Bộ luật Hình sự. Mức phạt có thể lên đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến hai năm.

Công an lưu ý người dân không được rút hoặc tiêu xài số tiền này để tránh các rủi ro pháp lý, ảnh hưởng đến uy tín và công việc cá nhân.