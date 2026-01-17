Cháy bãi phế liệu ở hẻm đường Lê Trọng Tấn, người dân hoảng loạn 17/01/2026 20:28

(PLO)- Thấy khói lửa bùng lên dữ dội tại bãi phế liệu trong hẻm đường Lê Trọng Tấn, TP.HCM, nhiều người dân hô hoán, dùng phương tiện tại chỗ chữa cháy nhưng bất thành.

Tối 17-1, Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tại TP.HCM tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại khu vực bãi phế liệu trong hẻm đường Lê Trọng Tấn.

Thông tin ban đầu, khoảng gần 18 giờ cùng ngày, người dân sống trong con hẻm đường Lê Trọng Tấn nối thông ra đường Phạm Đăng Giảng phát hiện khói lửa bùng lên từ một kho bãi nên hô hoán.

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ, nhựa… nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội. Chỉ trong ít phút, khói đen kèm sức nóng và mùi khét bao trùm toàn bộ khu vực. Chứng kiến đám cháy lớn, nhiều người dân xung quanh hoảng loạn tìm cách di dời tài sản và khống chế.

Khói lửa dữ dội bốc lên từ trong đám cháy. Ảnh: Ngọc Toàn

Dù người dân đã huy động các phương tiện tại chỗ để tiếp cận dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa cháy quá mạnh.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM đã huy động nhiều phương tiện cùng các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng chia thành nhiều hướng để phun vòi rồng tiếp cận điểm cháy. Sau khoảng 10 phút tích cực triển khai, đám cháy được khống chế.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Bình Hưng Hòa cho biết: Đám cháy xuất phát từ khu vực để phế liệu, không gây thiệt hại về người.