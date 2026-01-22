Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM: Bản sắc pháp luật của báo ngày càng được phát huy 22/01/2026 18:48

(PLO)- Báo đã phát huy bản sắc pháp luật qua các tuyến bài chuyên sâu như góp ý sửa đổi Nghị quyết 98, dự thảo Luật Báo chí sửa đổi, tổ chức hội thảo, tọa đàm về các nghị quyết trụ cột...

Chiều 22-1, Đảng bộ báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng tham dự hội nghị còn có ông Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND TP.HCM; ông Lê Lương Tâm, Kiểm tra viên Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP.HCM; bà Mai Thị Hồng Nguyệt, chuyên viên Văn phòng Đảng ủy UBND TP.HCM.

Đảng bộ báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Ảnh: THUẬN VĂN

Báo đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ

Trình bày báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập, cho biết năm 2025, Đảng ủy báo đã lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Nổi bật là việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Báo Pháp luật TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và kỷ niệm 35 năm thành lập báo.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM và đại diện các cơ quan chuyên môn của Đảng ủy UBND TP tham dự hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Về nội dung, báo đã phát huy bản sắc pháp luật, thực hiện nhiều tuyến bài điều tra, phân tích pháp lý sắc sảo và đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc. Trong năm, báo đạt số lượng giải báo chí cao nhất từ trước đến nay, bao gồm giải Búa Liềm Vàng, giải báo chí Quốc gia, giải Diên Hồng, giải báo chí TP.HCM...

Lãnh đạo Đảng ủy báo Pháp Luật TP.HCM tham dự hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Công tác chuyển đổi số đạt kết quả tích cực khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá là cơ quan báo chí chuyển đổi số tốt. Dù đối mặt nhiều khó khăn do sắp xếp bộ máy, báo vẫn đạt doanh thu tăng trưởng dương so với năm 2024 và đảm bảo thu nhập cho viên chức, người lao động.

Đảng bộ báo cũng quyết liệt chỉ đạo thực hiện việc tinh gọn bộ máy bên trong, tinh giản nhân sự theo hướng tinh - gọn - mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đạt được những kết quả thực chất.

Tập trung bốn nội dung trọng tâm

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của Đảng ủy báo Pháp Luật TP.HCM trong việc tổ chức hội nghị. Trong năm 2025, dù đối diện nhiều thách thức, Đảng bộ báo đã giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo, thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo ông Nguyễn Trường Giang, Báo đã phát huy bản sắc pháp luật qua các tuyến bài chuyên sâu như góp ý sửa đổi Nghị quyết 98, góp ý dự thảo Luật Báo chí sửa đổi, tổ chức các hội thảo, tọa đàm về "bộ tứ nghị quyết trụ cột"... "Bản sắc pháp luật của tờ báo ngày càng được phát huy, tạo nên đặc trưng riêng của báo Pháp Luật TP.HCM trong hệ thống báo chí hiện nay”, ông Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh.

Về công tác xây dựng Đảng, ông Nguyễn Trường Giang đánh giá cao việc đảng bộ báo kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu. Theo ông, đây là nhân tố quan trọng giúp trẻ hóa đội ngũ, đảm bảo tính Đảng và tính chiến đấu trong thông tin trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ thông tin - tuyên truyền trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, chúc mừng ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, đại diện Chi bộ 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: THUẬN VĂN

Để chủ động thích ứng với quá trình sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan báo chí Thành phố, ông Nguyễn Trường Giang đề nghị Đảng ủy báo Pháp Luật TP.HCM tập trung vào bốn nội dung trọng tâm:

Một là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng để ổn định tư tưởng, tổ chức và đội ngũ trong mọi trường hợp.

Hai là, bám sát định hướng của Trung ương và Thành phố, phát huy thế mạnh chuyên sâu về pháp luật, giữ vững tôn chỉ mục đích và bản sắc riêng để định hướng dư luận chuẩn mực, có trách nhiệm.

Ba là, quan tâm sâu sát công tác cán bộ và tư tưởng, kịp thời nắm bắt tâm tư của viên chức, người lao động nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất.

Bốn là, mỗi đảng viên, nhất là cán bộ quản lý phải nêu cao tinh thần gương mẫu, kỷ cương; chủ động cập nhật các kỹ năng báo chí trong thời đại chuyển đổi số.

Các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

"Với bề dày truyền thống 36 năm hình thành và phát triển, tôi tin tưởng Đảng bộ báo sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của TP.HCM và cả nước", ông Nguyễn Trường Giang bày tỏ.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Pháp luật TP.HCM, ông Mai Ngọc Phước, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo, cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của ông Nguyễn Trường Giang - Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM.

Ông Mai Ngọc Phước, Bí thư Đảng ủy - Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP.HCM - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

"Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Pháp luật TP.HCM cam kết sẽ nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Đảng ủy UBND TP.HCM; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2026 và những năm tiếp theo"- ông Mai Ngọc Phước nói.