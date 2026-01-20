Bán kết 2 U-23 châu Á: Việt Nam - Trung Quốc (22 giờ 30 ngày 20-1) HLV Kim Sang-sik sẽ giải quyết U-23 Trung Quốc trong 90 phút 20/01/2026 13:37

(PLO)- HLV Kim Sang-sik của U-23 Việt Nam đã lên kế hoạch cho việc giải quyết đối thủ U-23 Trung Quốc ở bán kết trong vòng 90 phút...

Thủ môn Li Hao của U-23 Trung Quốc đã chơi xuất sắc khi anh được đào tạo bài bản ở học viện Atletico Madrid từ năm 10 tuổi và năm 2025 anh mới về nước đầu quân cho Thanh Đảo. Nhưng HLV Kim Sang-sik có cách của mình để giải quyết đối phương trong vòng 90 phút trong trận bán kết 2 giải U-23 châu Á giữa U-23 Việt Nam và U-23 Trung Quốc vào lúc 22 giờ 30 hôm nay 20-1.

Không phải vì HLV Kim Sang-sik ngán ngại thủ môn Li Hao mà vì U-23 Trung Quốc sẽ không trụ nổi 90 phút trước sức tấn công và hỏa lực của Việt Nam.

Ở Tây Ban Nha, Li Hao không thường xuyên ra sân. Nhưng một thủ môn không thể cứu vãn cả một đội bóng có khả năng ghi bàn rất tệ. Mọi thứ cứ trông chờ vào cách “liệu cơm gắp mắm” của HLV Antonio Puche. Tất nhiên Li Hao có đầy đủ nền tảng cơ bản của một thủ môn.

Hỏa lực U-23 Trung Quốc qua 4 trận ghi 1 bàn, HLV Kim Sang-sik thừa biết điều này. Ảnh:AFC

Uzbekistan có thể bị U-23 Trung Quốc “xé lẻ” đội hình để phong tỏa sức mạnh và Trung Quốc thành công, nhưng HLV Antonio Puche sẽ không làm được điều đó trước đồng nghiệp Kim Sang-sik bởi HLV của Việt Nam có cách “trị”. Cần nhấn mạnh là ông Kim Sang-sik có cách “trị” chứ không phải có cách thoát ra, tức nhà cầm quân của Việt Nam có cách “tương kế tựu kế”. Nếu U-23 Trung Quốc dàn trải đội hình rộng khắp mặt sân để U-23 Việt Nam không thể chơi nhóm nhỏ kỹ thuật, thì một chiến thuật khác sẽ được đưa ra để khai thác sự dàn trải đó của Trung Quốc.

Bốn chiến thắng của U-23 Việt Nam trước khi vào bán kết đều là cách “tương kế, tựu kế” của chiến lược gia Hàn Quốc.

U-23 Việt Nam chưa thể đủ mạnh, chưa đủ lòng kiêu hãnh và sức mạnh nội tại như Nhật Bản hay Hàn Quốc để áp đặt lối chơi lên đối thủ, buộc đối thủ phải chống trả và sau đó là vỡ trận. U-23 Việt Nam đánh bại 4 đối thủ lớn đều là “kèo trên”, họ hơn hẳn mọi mặt. Mỗi trận, mỗi chiến thắng của U-23 Việt Nam thể hiện dấu ấn của HLV Kim Sang-sik rất rõ nét qua từng thời khắc trên sân, từng bàn thắng, từng cách thay người.

HLV Kim Sang-sik cũng biết rất rõ hành trình của U-23 Trung Quốc vào bán kết đậm dấu ấn đồng nghiệp Antonio Puche. Và cũng chính vì lý do này nên U-23 Việt Nam sẽ có đấu pháp hợp lý nhất để giải quyết đối thủ trong 90 phút.

HLV Vidmar của Úc có thể “chết” với U-23 Trung Quốc vì “áp đặt”, vì họ là kèo trên.Tương tự, HLV Khayderov của Uzbekistan bị Trung Quốc cầm hòa 120 phút vì cứ cửa trên lại gặp “2 xe buýt” trước cầu môn.

HLV Kim Sang-sik có hỏa lực rất mạnh khi ghi 8 bàn qua bốn trận. Ảnh:AFC

Còn U-23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik biết mình là ai, đang ở đâu, đặc biệt nắm rất rõ U-23 Trung Quốc. Chính vì điều này nên Trung Quốc rất khó kéo U-23 Việt Nam vào loạt luân lưu.

Lối chơi "cù nhầy" của U-23 Trung Quốc làm khó, gây ức chế cho Úc, Uzbekistan, Iraq, thậm chí Thái Lan, nhưng HLV Kim Sang-sik thì sẽ đánh trực diện vào điểm hỏa lực tệ hại của họ.

Một chi tiết nữa là từ tứ kết đến bán kết, U-23 Việt Nam có lợi thế hơn đối thủ 1 ngày nghỉ.

Dự đoán: Việt Nam thắng 2 bàn cách biệt trong 90 phút.