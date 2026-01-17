HLV Kim Sang-sik bật mí kế hoạch đưa U-23 UAE rơi vào bẫy 17/01/2026 13:41

(PLO)- HLV Kim Sang-sik chẳng giấu diếm những điều rất thú vị sau khi đánh bại đối thủ lớn U-23 UAE ở tứ kết giải châu Á.

4 trận toàn thắng của U-23 Việt Nam tại vòng chung kết U-23 châu Á rất ấn tượng. Giới chuyên môn nhìn nhận mỗi trận đấu của học trò là một sự thú vị về đấu pháp của nhà cầm quân Hàn Quốc.

Việt Nam vốn không phải đến từ nền bóng đá mạnh truyền thống về cầu thủ trẻ như Nhật Bản hay Hàn Quốc, chính vì vậy trước mỗi đối thủ là sự chắt chiu, toan tính nhiều trong kế hoạch cụ thể cho từng thời điểm, quãng thời gian ngắn ở từng trận đấu.

Sau trận thắng oanh liệt chủ giải U-23 Saudi Arabia trận cuối vòng bảng và tứ kết thắng UAE, ông Kim đã tiết lộ nhiều điều thú vị khi đối đầu với các đội "kèo trên" cực mạnh.

U-23 UAE trên cơ Việt Nam mọi thứ, lại có nhiều cầu thủ gốc Phi đang đá ở châu Âu, là một bài toán cực thách thức cho HLV Kim Sang-sik để đánh bại họ. Ảnh: AFC.

HLV Kim Sang-sik nói: “Trước tiên tôi cám ơn cầu thủ của tôi nỗ lực hơn những gì mình có. Tôi tự hào về màn trình diễn qua 120 phút của họ. Với trận thắng này, tôi tin bóng đá Việt Nam đang vươn đến những tầm cao mới”.

Chiến lược gia Hàn Quốc bắt đầu thổ lộ ý đồ đã thành công của mình trong việc đưa U-23 UAE rơi vào bẫy: "Tôi nói với cầu thủ hãy tăng cường chơi áp sát ở hai hiệp phụ. Thực tế tôi đã nhìn thấy họ chơi tốt hơn UAE vào cuối trận rồi. Tôi rất cám ơn cầu thủ của tôi đã thực thi ý đồ một cách chính xác nhất".

Việt Nam đã quá xuất sắc để đánh bại UAE. Ảnh: AFC.

Trả lời câu hỏi vì sao Việt Nam cứ ghi bàn ngay sau đó vài phút là bị UAE san bằng, HLV Kim Sang-sik giải thích: "Bạn có thấy nó có xảy ra sau bàn thứ ba không? Chúng tôi ghi bàn phút 101 nhưng UAE đâu thể san bằng.

Trong từng thời điểm thay người của tôi đều phục vụ cho những thời điểm khác nhau. Chẳng hạn Phi Hoàng vào sân muộn thay Thanh Nhàn là nhằm cắt mọi đường bóng bổng vào trước cầu môn. Thể lực và đặc tính của mỗi cầu thủ đều được tôi cân nhắc tung vào sân ở mỗi thời điểm thích hợp. Phi Hoàng đã vô hiệu những cú tạt từ cánh vào của cầu thủ số 2 UAE (Mibarak Zamah). Cậu ấy còn mang lại một cấu trúc phòng ngự rất vững chãi.

Khi các hậu vệ của chúng tôi mệt mỏi thì tôi có cách thay những cầu thủ phòng ngự khác đảm bảo bịt kín cầu môn nhà bằng những phẩm chất của họ, sở trường của từng cá nhân. UAE bắt đầu áp dụng chiến thuật mới thì chúng tôi cũng phải thay đổi để khắc chế họ".