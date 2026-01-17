Đêm nay, U-23 Việt Nam chờ “cân” Trung Quốc hoặc Uzbekistan ở bán kết 17/01/2026 11:13

(PLO)- Uzbekistan và Trung Quốc bước vào trận tứ kết U-23 châu Á với tham vọng riêng nhưng có cùng mục đích giữa một bên nhắm thẳng ngôi vô địch, và phía còn lại muốn viết tiếp chương mới trong lịch sử bóng đá trẻ của mình.

Cuộc đối đầu giữa U-23 Uzbekistan và Trung Quốc diễn ra vào đêm 17-1 tại Jeddah sẽ càng được chú ý hơn khi đội giành chiến thắng sẽ trở thành đối thủ của U-23 Việt Nam ở bán kết, đội vừa vượt qua U-23 UAE bằng trận cầu kịch tính kéo dài tới hiệp phụ.

HLV Ravshan Khaydarov của Uzbekistan không giấu mục tiêu cao nhất. Ông xem trận tứ kết này như cột mốc quan trọng nhất từ đầu giải, bởi từ đây mọi sai lầm đều phải trả giá bằng việc dừng cuộc chơi. Uzbekistan đến vòng knock out với vị thế nhất bảng C, nên sự tự tin là có cơ sở, nhưng nhà cầm quân này vẫn giữ thái độ thận trọng khi nhắc đến bối cảnh di chuyển và điều kiện thời tiết.

Ông Khaydarov cho biết đội đã bay từ Riyadh sang Jeddah, thời tiết nóng hơn nhưng không phải khác biệt đủ lớn để ảnh hưởng đến phong độ. Khaydarov khẳng định quá trình hồi phục của các cầu thủ đã hoàn tất, toàn đội có hai buổi tập để “làm nóng” lại guồng thi đấu và rà soát chi tiết lối chơi của chính mình.

Các tuyển thủ trẻ U-23 Uzbekistan đang có phong độ ấn tượng. Ảnh: TAFC.

Về lực lượng, Uzbekistan gặp một tổn thất khi Nurlan Ibraimov bị treo giò, nhưng Khaydarov nhấn mạnh ông đã có phương án thay thế phù hợp. Đánh giá về đối thủ, nhà cầm quân này nói Uzbekistan đã theo dõi bóng đá trẻ Trung Quốc từ nhiều năm, bắt đầu từ cấp độ U-20, và cho rằng đội bóng của đồng nghiệp Antonio Puche đang ở trạng thái phong độ tốt với cấu trúc tổ chức chặt chẽ, kỷ luật rõ ràng.

Ở phía bên kia, HLV Antonio Puche mang đến Jeddah một Trung Quốc thực dụng nhưng hiệu quả. Đội của ông giành 5 điểm ở vòng bảng và gây ấn tượng mạnh bằng thành tích không thủng lưới. Puche thừa nhận cảm xúc đặc biệt khi lần đầu đưa Trung Quốc vào vòng đấu loại trực tiếp, xem việc góp mặt ở tứ kết là bước ngoặt lịch sử.

Ông Puche đánh giá các học trò chơi tập trung, giữ được tính tổ chức, nhưng cũng chỉ ra điểm còn thiếu ở khâu dứt điểm. Theo ông, Trung Quốc tạo ra khá nhiều cơ hội ở vòng bảng nhưng mới ghi được 1 bàn, nên bài toán cân bằng giữa khả năng phòng ngự và hiệu suất tấn công sẽ quyết định họ đi xa tới đâu.

U-23 Trung Quốc khao khát viết tiếp lịch sử, sau bước ngoặt lần đầu tiên ở một vòng chung kết U-23 châu Á vượt qua vòng bảng. Ảnh: TAFC.

Những con số cũng phác họa rõ chân dung hai đội trước giờ bóng lăn. Uzbekistan ghi 5 bàn dù thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 3,09, qua đó sở hữu hiệu số G-xG thuộc nhóm cao nhất giải. Trong khi đó, Trung Quốc giữ sạch lưới cả ba trận, với thủ môn Li Hao nổi bật nhờ 16 pha cứu thua, nhiều nhất trong số các thủ môn tại giải. Ở tuyến giữa, Behruzjon Karimov của Uzbekistan cũng được nhắc đến khi thắng toàn bộ 7 pha bóng đã tham gia.

Tất cả tạo nên một tứ kết rất khó đoán giữa một Uzbekistan muốn chứng minh bản lĩnh ứng viên vô địch, còn Trung Quốc đặt cược vào kỷ luật phòng ngự và hy vọng hàng công “khai hỏa” đúng lúc. Và quan trọng nhất, đội bản lĩnh hơn trong 90 phút (hoặc cả 120 phút) sẽ bước thẳng vào cuộc hẹn lớn với U-23 Việt Nam ở bán kết, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik đang hừng hực khí thế sau chiến thắng nghẹt thở UAE.