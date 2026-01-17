Hạ gục “ông kẹ” UAE, HLV Kim Sang-sik tuyên bố thẳng mục tiêu vào chung kết 17/01/2026 08:23

(PLO)- Thầy trò HLV Kim Sang-sik cùng U-23 Nhật Bản đã ghi tên mình vào vòng bán kết giải vô địch U-23 châu Á 2026, sau những trận tứ kết căng như dây đàn và biết đâu cả hai gặp nhau ở trận cuối cùng.

Tâm điểm của loạt trận tứ kết thuộc về cuộc chạm trán giữa Việt Nam và UAE trên sân Hoàng tử Abdullah al-Faisal (Jeddah), nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik phải qua hết 120 phút mới giành vé đi tiếp.

Ngay từ đầu, hai đội chơi đôi công với tốc độ cao, liên tục đẩy nhịp tấn công và sẵn sàng ăn miếng trả miếng. Phút 39, Việt Nam mở tỷ số nhờ pha dứt điểm của Nguyễn Lê Phát, tạo lợi thế quan trọng trước giờ nghỉ. Tuy nhiên, niềm vui kéo dài không lâu khi Ndiaye Junior kịp gỡ hòa chỉ bốn phút sau đó, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-1, báo hiệu một buổi đêm không dành cho người yếu tim.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam đã xuất sắc vượt qua UAE ở tứ kết. Ảnh: TAFC.

Sang hiệp hai, Việt Nam thêm một lần vượt lên. Đình Bắc tận dụng cơ hội để đưa đội nhà dẫn 2-1, nhưng UAE tiếp tục chứng minh họ là đối thủ giàu thể lực và bản lĩnh, kiên trì tìm bàn cân bằng 2-2. Khi thời gian thi đấu chính thức kết thúc mà vẫn bất phân thắng bại, kịch tính được đẩy lên cao trong hiệp phụ. Ở thời khắc quyết định, Minh Phúc tung cú sút cháy lưới, trở thành người hùng đưa U-23 Việt Nam vào bán kết.

Sau trận, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh chiến thắng trước một đội bóng mạnh như UAE là lời khẳng định về năng lực cạnh tranh của U-23 Việt Nam ở sân chơi châu lục. Ông cho biết thể lực và tinh thần là điểm tựa lớn nhất trong hiệp phụ. Dù các cầu thủ đều xuống sức, ban huấn luyện nhận thấy Việt Nam vẫn nhỉnh hơn, vì vậy toàn đội được yêu cầu tiếp tục dâng cao, duy trì sức ép và chơi với tinh thần quyết chiến.

Khuất Văn Khang và đồng đội tự tin nghĩ đến trận chung kết U-23 châu Á. Ảnh: TAFC.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng giải thích những thay đổi nhân sự mang tính then chốt. Ông đưa Anh Quân vào sân từ hiệp hai để siết chặt hành lang biên, giảm nguy cơ từ những quả tạt của UAE. Khi đối thủ lộ dấu hiệu hụt hơi ở hai cánh, ông lập tức tung các cầu thủ có tốc độ và sức mạnh nhằm tận dụng khoảng trống, và điều đó phát huy tác dụng đúng lúc.

Về trận bán kết, HLV Kim Sang-sik khẳng định ban huấn luyện sẽ theo dõi kỹ cuộc đấu giữa Uzbekistan và Trung Quốc để chuẩn bị phương án tối ưu. Ông tỏ ra tự tin về thể trạng của đội và tin U-23 Việt Nam đủ cơ hội thắng thêm một trận nữa để chạm tay vào cánh cửa chung kết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục đón nhận thử thách, vượt qua các giới hạn và tôi tin U-23 Việt Nam có cơ hội giành chiến thắng để vào trận chung kết".