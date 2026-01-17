Tứ kết U-23 châu Á: Minh Phúc ghi bàn thắng vàng, U-23 Việt Nam hiên ngang vào bán kết 17/01/2026 01:23

U-23 Việt Nam đã vô cùng mạnh mẽ đánh bại đối thủ lớn UAE 3-2 sau 120 phút để ngẩng cao đầu bước vào bán kết.

Trước giờ bóng lăn, đội trưởng UAE Al Memari đã nêu quyết tâm phải đánh bại U-23 Việt Nam để vào tốp bốn đội mạnh nhất. Tuy nhiên, Việt Nam đã cho UAE biết họ gặp một “ngọn núi” quá lớn không thể vượt qua.

Nguyễn Lê Phát (2) ở điểm cho U-23 Việt Nam từ đường chuyền của Đình Bắc. Ảnh: AFC.

Việt Nam hai lần vượt lên dẫn bàn trước những cầu thủ cao to, trong đó có nhiều cầu thủ gốc Phi rất lực lưỡng đang chơi bóng ở châu Âu, nhưng đều bị bắt kịp. Và đến lần thứ 3, thì thầy trò HLV Kim Sang-sik đã “khóa đuôi” không cho đối thủ tìm bàn thắng nữa.

Có thể nhìn thấy Việt Nam đã chơi tốt trong suốt 120 phút đua sức với đội bạn khỏe hơn.

Nửa hiệp 1, các tuyển thủ trẻ Việt Nam chơi nặng về phòng ngự, với đội hình thấp 5 hậu vệ giăng ngang cùng bốn tiền vệ ngay phía trên. Phía bên kia, UAE đã nhiều lần “nhử” cầu thủ Việt Nam dâng cao, nhưng học trò HLV Kim Sang-sik không rơi vào bẫy. Và mỗi lần đủ lực và tình hình cho phép, Việt Nam tổ chức tấn công mạch lạc có độ sát thương cao.

Nhật Minh đã chơi một trận rất xuất sắc. Ảnh: AFC.

Đây là một trận đấu mà thủ môn Trung Kiên hơi căng thẳng, khiến nhiều lúc chọn vị trí chưa thật chuẩn. Điều này hoàn toàn có thể chia sẻ vì đây là lần đầu tiên anh ra giải châu lục lại là trận đấu knock out trước đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn về nhiều mặt.

Sau khi thăm dò bằng lối chơi thiên về phòng ngự, Việt Nam sau đó dâng cao và có ngay bàn thắng của Lê Phát từ đường chuyền của Đình Bắc (vừa vào sân thay Lê Vikto) phút thứ 39. Tuy nhiên, 3 phút sau thì UAE có bàn san bằng do công Junior Ndiaye. Đó cũng là tỉ số hiệp 1.

Viktor Lê vào phá sức đối thủ sau đó được thay bằng Đình Bắc và bàn thắng đã đến cho Việt Nam. Ảnh: AFC.

Sang hiệp 2, lại là Đình Bắc phút 62 đưa Việt Nam vượt lên dẫn bằng pha đánh đầu cận thành ngược rất đẹp từ pha dọn cỗ của Minh Phúc. Nhưng rồi lại 5 phút sau, Mansor Menhali cũng có pha đánh đầu hiểm hóc phá lưới Trung Kiên, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

2-2 là tỉ số qua 90 phút. Hai đội bước vào hai hiệp phụ.

Ở phút 101, Minh Phúc có cú sút ngay ngay mặt cầu môn đưa bóng chạm một hậu vệ UAE vào lưới. Một bàn thắng quá giá trị về tinh thần lẫn tạo năng lượng trở lại khi toàn đội Việt Nam có dấu hiệu xuống sức từ những pha phối hợp hỏng.

Minh Phúc (21) ghi bàn thắng quý như vàng đưa đội nhà vào bán kết U-23 châu Á. Ảnh: VFF.

Một chiến thắng rất đáng khâm phục dành cho Việt Nam vì mỗi cầu thủ như những chiến binh vượt qua mọi thách thức, áp lực căng thẳng ở cuộc chiến một mất một còn.

Ở trận tứ kết 1, ứng viên Nhật Bản đánh bại Jordan 4-2 ở loạt luân lưu sau 120 phút hòa 1-1.

Ngày 17-1 diễn ra hai trận tứ kết còn lại: Uzbekistan - Trung Quốc (18 giờ 30), Hàn Quốc - Úc (22 giờ 30).