Trung Kiên được AFC nhắc đến trong thống kê sau vòng bảng U-23 châu Á 16/01/2026 12:59

(PLO)- Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đưa ra số liệu thống kê thú vị sau vòng bảng giải U-23 châu Á, trong đó có nhắc đến thủ môn Trung Kiên của U-23 Việt Nam.

Vòng bảng Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2026 Saudi Arabia đã kết thúc vào thứ Tư và đã đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Trong khi tám đội còn lại đang chuẩn bị cho vòng tứ kết, trang the-AFC.com đã nêu bật một số dữ kiện và số liệu đáng chú ý.

51 bàn thắng

Vòng bảng chứng kiến ​​51 bàn thắng được ghi trong 24 trận đấu, với Nhật Bản giành chiến thắng đậm nhất, đánh bại Syria 5-0 trong trận mở màn bảng B. Tuy nhiên, trận đấu có nhiều bàn thắng nhất là chiến thắng kịch tính 4-2 của Hàn Quốc trước Lebanon ở bảng C.

2. Hàng thủ chắc chắn

Nhật Bản với 10 bàn thắng không chỉ là đội ghi bàn nhiều nhất mà còn là đội phòng ngự chắc chắn nhất khi đương kim vô địch không để thủng lưới bàn nào. Trung Quốc cũng vậy, nhưng Trung Quốc gặp khó khăn trong việc ghi bàn khi chỉ ghi được một bàn thắng duy nhất, điều quan trọng là bàn thắng đó đã góp phần giúp họ lần đầu tiên trong lịch sử tiến vào vòng loại trực tiếp giải U-23 châu Á.

Vòng tứ kết giải U-23 châu Á bắt đầu từ hôm nay 16-1. ẢNH: AFC

3. Những pha cứu thua xuất sắc

Những pha cứu thua của thủ môn Li Hao đã giúp Trung Quốc tiến vào vòng tiếp theo, với việc anh đã thực hiện tổng cộng 16 pha cứu thua trong ba trận đấu. Mohammad Khalifeh của Iran và Trần Trung Kiến của U-23 Việt Nam là những thủ môn... "bận rộn" tiếp theo, với 10 pha cứu thua mỗi người.

4. 2 cựu vương bị loại

Ba đội từng vô địch U-23 châu Á là Nhật Bản, Hàn Quốc và Uzbekistan đã vượt qua vòng bảng một cách an toàn, trong khi 2 đội từng vô địch là Iraq và Saudi Arabia phải nói lời tạm biệt giải đấu lần này. Nhật Bản đang hướng tới mục tiêu trở thành đội đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch ba lần, trong khi Hàn Quốc và Uzbekistan đang theo đuổi danh hiệu thứ hai.

5. Shahin của Lebanon để lại dấu ấn

Mặc dù lần đầu tiên tham dự giải đấu của Lebanon đã kết thúc ở vòng bảng, nhưng Leonardo Shahin sẽ được nhớ đến như một câu chuyện thành công sau khi ghi bốn bàn thắng cho đội bóng Tây Á này. Anh rời giải đấu với vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn với bốn bàn thắng, xếp sau là Ali Al Azaizeh của Jordan và Ryunosuke Sato của Nhật Bản với ba bàn thắng mỗi người.

6. Iran - bậc thầy chuyền bóng

Iran phải chịu thất bại cay đắng ở vòng bảng nhưng họ có tỷ lệ chuyền bóng thành công cao nhất với 89%, tiếp theo là Nhật Bản kém 4%. Hàn Quốc, Saudi Arabia, Úc và Qatar là những đội khác có tỷ lệ chuyền bóng chính xác trên 80%.

Các nhánh đấu ở vòng knock-out giải U-23 châu Á. ẢNH: AFC

7. Saudi Arabia có nhiều pha dứt điểm nhất

U-23 Saudi Arabia bị loại sớm nhưng đội chủ nhà đã cố gắng hết sức để ghi bàn, thực hiện 59 cú sút - nhiều hơn Nhật Bản 2 cú sút. Jordan (46), Kyrgyzstan và Thái Lan (cả hai đều 40) là những đội xếp vị trí tiếp theo.

8. Thẻ đỏ

Thẻ đỏ chỉ được rút ra 3 lần tại vòng bảng, với Kyrgyzstan, Qatar và Thái Lan mỗi đội nhận một thẻ. Các cầu thủ Qatar dẫn đầu danh sách thẻ vàng với 12 lần bị cảnh cáo, tiếp theo là Trung Quốc, Jordan và Thái Lan mỗi đội 8 thẻ, còn Việt Nam đang có 7 thẻ vàng.