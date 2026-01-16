Lý do MU không chọn Solskjaer làm HLV tạm quyền 16/01/2026 06:59

(PLO)- Một giả thuyết được đưa ra về lý do MU không chọn Solskjaer làm HLV trưởng tạm quyền, mà thay vào đó là họ bổ nhiệm Carrick.

Michael Carrick đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng của MU đến hết mùa giải, mặc dù người tiền nhiệm Ole Gunnar Solskjaer từng là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí này. Vậy lý do gì MU không chọn Solskjaer mà bổ nhiệm Carrick?

Chia sẻ trên tờ Mirror (Anh), cựu chủ tịch Crystal Palace Simon Jordan tin rằng Ole Gunnar Solskjaer bị bỏ qua trong cuộc cạnh tranh vị trí HLV của Manchester United vì việc bổ nhiệm ông sẽ dựa trên tình cảm hơn là năng lực. Chiến lược gia người Na Uy từng dẫn dắt Quỷ đỏ trong gần ba năm, từ năm 2018 đến năm 2021.

Sau sự ra đi của Ruben Amorim, MU cuối cùng bổ nhiệm một HLV trưởng mới để tạm thời dẫn dắt đội bóng đến hết mùa giải. Darren Fletcher đã dẫn dắt MU trong hai trận đấu, một trận hòa 2-2 với Burnley và một trận thua 1-2 trước Brighton tại FA Cup, nhưng giờ đây Michael Carrick tiếp quản vị trí này.

Trước đây, Michael Carrick cũng từng dẫn dắt MU trên cương vị tạm quyền khi Solskjaer bị sa thải vào tháng 11 năm 2021. Trong thời gian ngắn ngủi đó, cựu danh thủ người Anh từng chơi cho MU với tư cách cầu thủ này đã giành được hai chiến thắng trong ba trận đấu và hòa một trận.

MU không chọn Solskjaer làm HLV tạm quyền. ẢNH: EPA

Trong một thời gian, HLV người Na Uy Solskjaer dường như là ứng cử viên hàng đầu để thay thế Amorim tạm thời, nhưng cuối cùng Carrick lại được giao vai trò này. Cựu chủ tịch Crystal Palace Simon Jordan cho rằng Solskjaer bị bỏ qua vì việc MU bổ nhiệm ông sẽ không được coi là một quyết định mang tính chiến lược, và chỉ riêng sự nổi tiếng thôi là không đủ để Solskjaer trở lại Old Trafford.

"Carrick đã làm tốt công việc ở Middlesbrough. Nhưng điều thú vị là, khi tôi nói chuyện với hầu hết mọi người vào tuần trước, có nhiều người đang tìm hiểu xem Ole Gunnar Solskjaer có nằm trong danh sách ứng cử viên hay không", Jordan nói trên talkSPORT, "Mike Phelan (cựu trợ lý HLV của MU dưới thời Sir Alex Ferguson) chưa được liên lạc. Và có suy nghĩ rằng Phelan và Solskjaer sẽ đi cùng nhau, như chúng ta đã thấy trước đây.

Vì vậy, dù công chúng có phản đối hay nhận thức của mọi người về việc bổ nhiệm Solskjaer trước đây không hiệu quả, thì việc Solskjaer quay lại sẽ cho thấy MU không có bất kỳ sự đổi mới nào. Về Carrick, tôi nghe nói cậu ấy muốn làm HLV của MU. Nhưng rõ ràng Carrick đã làm khá tốt ở Middlesbrough. Rõ ràng cậu ấy là người có đầu óc nhạy bén.

Trông có vẻ khác biệt, tôi nghĩ đó là một trong những lời chỉ trích dành cho Ole Gunnar Solskjaer. Không phải là tôi chống lại Ole, tôi có quan điểm riêng của mình về việc liệu cậu ấy có phải là một HLV giỏi hay không. "Ồ, được rồi, trông Solskjaer có vẻ phù hợp và mọi người đều thích anh ta. Anh ta không gây ra thách thức nào trong suy nghĩ của mọi người"".

Nhưng đó có thể là thử thách mà Man United phải đối mặt lúc này, đó là tiếp tục duy trì hình ảnh tốt đẹp hơn là tập trung vào kết quả. Chúng ta hãy chờ xem. Như tôi đã nói, Carrick đã làm khá tốt ở Middlesbrough, nhưng Man United là một câu chuyện hoàn toàn khác".

Sau khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng tạm quyền, Carrick bày tỏ sự tự tin vào khả năng phát huy tối đa tiềm năng của các cầu thủ Manchester United. Ông nói: "Được gánh vác trách nhiệm dẫn dắt Manchester United là một vinh dự. Tôi biết cần những gì để thành công ở đây; trọng tâm của tôi bây giờ là giúp các cầu thủ đạt được những tiêu chuẩn mà chúng tôi kỳ vọng tại CLB tuyệt vời này, điều mà chúng tôi biết nhóm cầu thủ này hoàn toàn có khả năng đạt được".