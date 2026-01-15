MU khẳng định lập trường về các vụ chuyển nhượng tháng giêng 15/01/2026 13:29

Manchester United đã thay đổi HLV trưởng sau khi Ruben Amorim bị sa thải, nhưng HLV tạm quyền Michael Carrick sẽ phải làm việc với đội hình hiện tại khi "quỷ đỏ" không có kế hoạch chiêu mộ thêm cầu thủ nào trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

MU không có kế hoạch chiêu mộ thêm cầu thủ nào trong tháng Giêng này, bất chấp sự thay đổi HLV và phong độ tệ hại khiến hy vọng giành danh hiệu của họ tan biến. Mùa hè vừa qua, đội bóng đã đầu tư mạnh tay với hơn 200 triệu bảng Anh để tăng cường hàng công, đưa Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha đến Old Trafford.

Tuy nhiên, điều đó vẫn không giúp Ruben Amorim giữ được vị trí HLV trưởng và Michael Carrick hiện đã được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền ở đội chủ sân Old Trafford. Theo ESPN, Carrick sẽ phải làm việc với đội hình hiện tại ở Manchester United, trong bối cảnh lãnh đạo CLB không có ý định mua thêm cầu thủ nào trên thị trường chuyển nhượng tháng giêng.

Manchester United nhận thức được sự cần thiết phải tăng cường một số vị trí trong đội hình, đặc biệt là khu vực giữa sân, vị trí mà Amorim từng muốn củng cố. Hiện tại, không có mục tiêu chuyển nhượng nào của Manchester United đang sẵn sàng và ban lãnh đạo không muốn chi tiền cho một giải pháp ngắn hạn.

MU sẽ không thể mua Adam Wharton trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng. ẢNH: Press Association

Adam Wharton của Crystal Palace, Elliot Anderson của Nottingham Forest và Carlos Baleba của Brighton đều nằm trong tầm ngắm của MU, nhưng không ai trong số họ sẽ bị bán đi trong tháng Giêng.

Cũng có thông tin cho rằng việc MU bán Joshua Zirkzee là điều khó xảy ra, sau khi anh đang được đồn đoán mạnh mẽ sẽ trở lại Ý. Những tháng gần đây, Kobbie Mainoo cũng gây xôn xao dư luận vì ít được ra sân, nhưng anh cũng được dự đoán sẽ tiếp tục gắn bó với Old Trafford.

MU đã để thua Brighton ở Cúp FA hôm Chủ nhật, chấm dứt hy vọng cuối cùng giành được một danh hiệu ở mùa này. Phong độ gần đây của MU chỉ là một chiến thắng trong bảy trận gần nhất, đó là trận gặp Newcastle. Và bây giờ, Carrick và ban huấn luyện sẽ phải vực dậy tinh thần của đội hình hiện tại.

Lãnh đạo MU tin rằng với việc các cầu thủ trở lại sau chấn thương và hai tiền đạo Mbeumo và Amad Diallo chuẩn bị trở lại sau khi tham dự Cúp bóng đá châu Phi, Carrick có đủ chiều sâu đội hình và chất lượng để làm nên điều gì đó trong nửa sau của mùa giải.

HLV Carrick sẽ phải đối mặt với thử thách đầu tiên cực kỳ khó khăn khi Manchester City làm khách tại Old Trafford cuối tuần này. Sau đó, Manchester United lại tiếp tục gặp khó khăn khi làm khách trên sân Emirates của đội đầu bảng Arsenal tại Premier League.