Điều khiến U-23 Thái Lan không thể thắng Trung Quốc 15/01/2026 12:12

HLV Thawatchai Damrongongtrakul đã khen ngợi tinh thần chiến đấu của đội tuyển U-23 Thái Lan, bất chấp trận hòa 0-0 trước Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng bảng D giải U-23 châu Á. Ông thừa nhận sự thất vọng khi Thái Lan không thể lọt vào tứ kết.

HLV trưởng đội tuyển U-23 Thái Lan, Thawatchai Damrong-ongtrakul, đã trả lời phỏng vấn sau trận đấu thứ ba vòng bảng Giải vô địch U-23 châu Á 2026, bảng D, nơi Thái Lan hòa 0-0 với U-23 Trung Quốc. Kết quả này đã loại đội tuyển Thái Lan khỏi vòng bảng.

Ông Thawatchai đã chúc mừng Trung Quốc lọt vào tứ kết và khen ngợi hàng phòng ngự rất chắc chắn của đối thủ. Thái Lan đứng cuối bảng D với chỉ 2 điểm, còn Trung Quốc đi tiếp với ngôi nhì bảng với 5 điểm và sẽ gặp Uzbekistan ở tứ kết..

Thawatchai Damrong-ongtrakul cho rằng hàng phòng ngự quá tốt của Trung Quốc để khiến Thái Lan không thể thắng. ẢNH: AFC

"Chúc mừng đội tuyển U-23 Trung Quốc đã lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tứ kết. Hàng phòng ngự vững chắc của họ rất đáng khen ngợi; họ không để thủng lưới bàn nào ở vòng bảng. Trong trận đấu này, chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra các cơ hội tấn công để ghi bàn, bởi vì mục tiêu của chúng tôi là giành được ba điểm", HLV Thawatchai của Thái Lan chia sẻ sau trận đấu.

Trận đấu khởi đầu khá thận trọng, cả hai đội đều cố gắng chuyền bóng qua lại để tạo ra cơ hội tấn công. Sau khoảng 20 phút, không đội nào ghi được bàn thắng, và tỷ số vẫn là 0-0.

Sau đó, ở phút thứ 39, "Những chú voi chiến" được hưởng một quả phạt góc. Behram Abdouweli lao xuống để đánh đầu phá bóng, nhưng bóng chạm vào anh và suýt đi vào lưới, tuy nhiên thủ môn Hao Li đã kịp thời cản phá. Ở phút 45+4, Usamma Thiengkham nhận bóng và đánh đầu chuyền cho Ching-ngen Phuton-yong, người đánh đầu yếu ớt trước khi bóng đi thẳng vào tay Li Hao.

Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Phút 57, Ikhlas Sanharn đột phá bên cánh trái và tung cú sút, nhưng Li Hao đã cản phá thành công, đẩy bóng ra ngoài biên ngang, dẫn đến một quả phạt góc. Mặc dù cả hai đội đều thay phiên nhau tấn công, nhưng không đội nào ghi được bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

HLV Thawatchai cũng bày tỏ niềm tự hào về các cầu thủ của mình, dù U-23 Thái Lan không đạt được mục tiêu đã đề ra. "Tôi ngưỡng mộ và tự hào về tất cả các cầu thủ vì mọi người đều đã cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu ít nhất là vào tứ kết, và ai cũng đã nỗ lực hết mình. Chúng tôi phải tiêu hao rất nhiều năng lượng cả trong tấn công lẫn phòng thủ vì chúng tôi cần ba điểm. Có một vài khoảnh khắc chất lượng chuyền bóng của chúng tôi chưa được tốt", Ông Thawatchai nói thêm.

U-23 Thái Lan dừng chân ở vòng bảng U-23 châu Á sau trận hòa Trung Quốc 0-0. ẢNH: AFC

Trong khi đó, Ikhlas Sanharn, một thành viên của đội tuyển bóng đá U-23 Thái Lan, bày tỏ sự thất vọng vì không thể tiến vào vòng tiếp theo. "Tôi thất vọng vì chúng tôi không lọt vào tứ kết, nhưng tôi tin rằng tất cả các đồng đội và ban huấn luyện đã cố gắng hết sức", Ikhlas Sanharn cho biết

Sau khi kết thúc vòng bảng, các cầu thủ Thái Lan sẽ lập tức trở về Thái Lan, dự kiến ​​đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 16-1. Trong khi đó, ở trận cùng giờ còn lại của bảng D, U-23 Úc đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục, ghi hai bàn thắng ở những phút cuối cùng để đánh bại Iraq với tỷ số 2-1 trong một trận đấu đầy kịch tính. Chiến thắng này giúp "Socceroos" giành được 6 điểm và đảm bảo vị trí đầu bảng D, tiến vào tứ kết để đối đầu với Hàn Quốc.