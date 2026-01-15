5 ngôi sao lương cao nhất Premier League: Ngồi chơi vẫn có thu nhập cao 15/01/2026 07:29

(PLO)- 5 cầu thủ được trả lương cao nhất Premier League mùa giải 2025/2026, thu nhập của Erling Haaland tăng vọt, còn Sterling ngồi chơi xơi nước vẫn bỏ túi số tiền khổng lồ.

Ai là những cầu thủ có mức lương cao nhất Premier League mỗi tuần hiện nay? Muốn làm giàu? Hãy theo đuổi sự nghiệp ở Giải Ngoại hạng Anh. Không thể phủ nhận, giải đấu hàng đầu nước Anh là một cuộc cạnh tranh đầy rẫy tiền bạc, không chỉ dành cho cầu thủ mà còn cho cả HLV.

Nhiều người cho rằng Ngoại hạng Anh là giải đấu thịnh vượng nhất trong số các giải đấu hàng đầu châu Âu. Không có gì ngạc nhiên khi Ngoại hạng Anh thu hút các cầu thủ và HLV từ khắp nơi trên thế giới. Giải Ngoại hạng Anh chắc chắn không phải là một cuộc chiến dễ dàng để chinh phục. Không có gì đảm bảo các HLV và cầu thủ hàng đầu mới bắt đầu sự nghiệp ở đây sẽ luôn thành công.

Nhiều cầu thủ trong số đó yếu kém và cuối cùng bị lãng quên, mặc dù CLB đã bỏ ra một khoản tiền đáng kể để mua lại họ. Tuy nhiên, mỗi khi kỳ chuyển nhượng mở cửa, lại có thêm những tân binh liên tục xuất hiện. Họ không chỉ được nuông chiều với những khoản phí chuyển nhượng khổng lồ, mà còn sở hữu mức lương hàng tuần khiến nhiều cầu thủ khác phải ghen tị.

Vậy, hiện tại những cầu thủ nào ở Premier League đang có thu nhập cao nhất? Theo Givemesport, đây là Top 5 mà bạn nên biết:

5. Raheem Sterling (Chelsea): 325.000 bảng Anh mỗi tuần

Từ việc đột phá hàng phòng ngự đối phương ở hành lang cánh tại Liverpool và Manchester City đến việc gánh vác trọng trách ở Chelsea, Raheem Sterling luôn được kỳ vọng sẽ nhận được mức lương hàng tuần rất cao.

Sterling ngồi chơi vẫn lãnh lương cao. ẢNH: AFP

Dưới thời ông chủ Todd Boehly, Chelsea chi mạnh tay cho các thương vụ chuyển nhượng lớn, và tuyển thủ Anh là một trong những bản hợp đồng đầu tiên của triều đại này. Tuy nhiên, dù Sterling là cầu thủ có mức lương cao nhất Chelsea trong thời gian thi đấu tại Stamford Bridge, tương lai của anh đã bị đặt dấu hỏi sau sự xuất hiện của HLV Enzo Maresca.

Bị loại khỏi đội một, cầu thủ chạy cánh người Anh này được cho mượn đến Arsenal, trong khi vẫn tiếp tục nhận đầy đủ lương. Arsenal chỉ chi trả chưa đến một nửa tiền lương của Sterling, điều này đồng nghĩa với việc Chelsea thực chất trả cho tiền vệ cánh này hơn 150.000 bảng mỗi tuần để thi đấu cho một trong những đối thủ kình địch của họ trong mùa giải 2024/2025.

Tuy nhiên, giờ đây khi đã trở lại Chelsea, Sterling vẫn nhận được đủ lương mặc dù anh đang ngồi chơi xơi nước.

4. Casemiro (Manchester United): 350.000 bảng Anh mỗi tuần

Cầu thủ từng 5 lần vô địch Champions League Casemiro gia nhập Manchester United vào mùa hè năm 2022 sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 70 triệu bảng Anh từ Real Madrid, vì anh khao khát được trải nghiệm thi đấu ở giải đấu cao nhất của bóng đá Anh.

Tại Real Madrid, tuyển thủ Brazil đã tạo nên bộ ba tiền vệ ăn ý với Toni Kroos và Luka Modric, và được giao nhiệm vụ củng cố sức mạnh cho đội hình Quỷ Đỏ mới của HLV Erik ten Hag.

Casemiro đã làm được điều đó ngay trong mùa giải đầu tiên, bất chấp việc bỏ lỡ một số trận đấu do án treo giò, chứng minh xứng đáng với mức lương 350.000 bảng mỗi tuần bằng cách dẫn dắt MU giành được danh hiệu đầu tiên (Carabao Cup) và chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài sáu năm.

Tuy nhiên, phong độ của Casemiro không được duy trì, cầu thủ người Brazil thường xuyên gây thất vọng dù đã lấy lại phong độ mùa này. Hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào năm 2026, và với mức lương khá cao, sẽ rất bất ngờ nếu MU gia hạn hợp đồng với anh tại Old Trafford.

3. Virgil van Dijk (Liverpool): 350.000 bảng/tuần

Là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới, không có gì ngạc nhiên khi Virgil van Dijk nhận được mức lương cao. Tuy nhiên, vì các hậu vệ thường không kiếm được nhiều tiền như tiền đạo, nên việc cầu thủ người Hà Lan nằm trong số những người có thu nhập cao nhất Premier League là minh chứng cho chất lượng của anh.

Hiện đã 34 tuổi, có nhiều đồn đoán Van Dijk sẽ rời Liverpool vào mùa hè năm 2025, nhưng thay vào đó anh ký hợp đồng mới, ở lại Anfield thêm hai mùa giải nữa, đến mùa hè năm 2027. Cầu thủ người Hà Lan nổi tiếng này sẽ kiếm được 350.000 bảng mỗi tuần trong hai năm tới.

2. Mohamed Salah (Liverpool): 400.000 bảng/tuần

Liverpool chắc chắn sẽ rơi vào tình thế khó khăn hơn nhiều nếu không thuyết phục được Salah cam kết tương lai với CLB vào mùa hè năm 2025.

Cầu thủ chạy cánh phải tài năng này là một nhân vật chủ chốt của Liverpool trong những năm gần đây, giành được chức vô địch Champions League, hai chức vô địch Ngoại hạng Anh, FA Cup, hai League Cup và nhiều danh hiệu khác trong thời gian thi đấu tại Anfield.

Sau nhiều tháng đồn đoán về tương lai của mình, Salah đã ký hợp đồng mới có thời hạn hai năm vào tháng 4 năm 2025, theo đó anh sẽ nhận được 400.000 bảng mỗi tuần, chưa bao gồm tiền thưởng, trong hai năm tiếp theo.

Đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Salah, xét đến việc anh đã ghi 29 bàn thắng và có 18 pha kiến ​​tạo trong mùa giải 2024/25, góp phần giúp Liverpool giành chức vô địch Premier League. Tuy nhiên, màn trình diễn của Salah trong mùa giải mới cho đến nay vẫn chưa đạt đến mức độ đó.

Haaland nhận mức lương cao nhất Premier League lúc này. ẢNH: EPA

Erling Haaland (Manchester City): 525.000 bảng/tuần

Trong mùa giải 2022/2023, Erling Haaland trở thành một trong những tân binh gây ấn tượng nhất tại Ngoại hạng Anh. Cỗ máy ghi bàn cao 193cm này đã chứng minh khoản chi tiêu khổng lồ hàng tuần của Manchester City là hoàn toàn xứng đáng.

Haaland, cầu thủ sinh ra ở Leeds, đã trở thành một nhân tố quan trọng trong lối chơi và chiến thuật của đội bóng Pep Guardiola, phá kỷ lục 36 bàn thắng trong một mùa giải Premier League của Andy Cole và Alan Shearer vào mùa 2022/23.

Hợp đồng ban đầu của Haaland quy định mức lương 375.000 bảng mỗi tuần, nhưng sau khi ký hợp đồng béo bở kéo dài chín năm rưỡi, con số đó đã tăng vọt lên 525.000 bảng mỗi tuần.

Sau khi san bằng kỷ lục của Cristiano Ronaldo về cầu thủ đạt 100 bàn thắng nhanh nhất cho một CLB ở mùa giải trước, anh đã gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ cho đến cuối mùa giải, khi Man City không giành được danh hiệu nào lần đầu tiên kể từ triều đại của Pep Guardiola vào mùa giải 2016/2017.

Tuy nhiên, Erling Haaland dường như đã trở lại phong độ đỉnh cao trong mùa giải 2025/2026, ghi 20 bàn thắng trong 21 trận đấu tại Premier League, đảm bảo anh vẫn nằm trong số những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay.