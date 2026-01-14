Sir Alex Ferguson thuyết phục, huyền thoại Arsenal vẫn từ chối gia nhập MU 14/01/2026 07:07

(PLO)- "Sir Alex Ferguson gọi điện khi tôi đang xem phim Coronation Street, tôi đành phải từ chối ông ấy", đó là ai?

Sir Alex Ferguson đã gọi điện cho một tiền đạo đang rất được săn đón để thuyết phục ông gia nhập Manchester United, nhưng cầu thủ này đã đưa ra quyết định táo bạo là từ chối lời đề nghị của HLV huyền thoại người Scotland.

Theo đó, huyền thoại Arsenal, Alan Smith, từng từ chối lời đề nghị chuyển nhượng của Sir Alex Ferguson qua điện thoại trước khi gia nhập Pháo thủ. Smith thi đấu cho Leicester City từ năm 1982 đến năm 1987, ghi được 84 bàn thắng. Những màn trình diễn xuất sắc của Smith đã thu hút sự chú ý của Ferguson, người chỉ mới đến Old Trafford vài tháng khi ông liên lạc với tiền đạo này.

Trước sự ngạc nhiên của Smith, đầu năm 1987, ông nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ từ HLV của Manchester United. Nhưng cựu tiền đạo đội tuyển Anh, người nhớ lại việc xem phim Coronation Street ở nhà bố mẹ khi mẹ ông nghe điện thoại, đã từ chối lời đề nghị đó để gia nhập Arsenal của HLV George Graham.

Đích thân Sir Alex Ferguson gọi điện nhưng vẫn bị Alan Smith từ chối. ẢNH: Press Association

Trong cuộc trò chuyện với cựu đồng đội ở Arsenal, David Seaman, trên podcast Seaman Says, Alan Smith tiết lộ: "Tôi đã nói chuyện với Sir Alex Ferguson. Tôi nhận được một chút sự quan tâm. Một buổi tối tháng Giêng, tôi vẫn đang sống với bố mẹ và chúng tôi đang xem Coronation Street, tôi sẽ luôn nhớ khoảnh khắc đó.

Tiếng chuông điện thoại reo lên ở hành lang và mẹ tôi nhấc máy, bà nói, "Alan, Alex Ferguson gọi cho con đây". Tôi nghĩ bà ấy nghe nhầm tên. Alex Ferguson mới chỉ ở Manchester United khoảng một năm và đội bóng đang gặp khó khăn. Vì vậy, tôi không nghĩ là "Sir Alex" gọi điện nhưng rõ ràng ông ấy là một cái tên lớn, ông ấy là HLV của Manchester United.

Tôi vào sảnh và nói chuyện với ông ấy. Ông ấy nói muốn tôi đợi đến mùa hè khi tôi trở thành cầu thủ tự do. Tôi nói, "Thưa ông Ferguson, tôi rất tiếc nhưng tôi đã quyết định rồi, tôi muốn gia nhập Arsenal". Arsenal muốn ký hợp đồng với tôi vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, tôi đã nói chuyện với họ một cách gián tiếp rồi.

Đó là một cuộc trò chuyện ngắn, tôi cúp điện thoại và tự hỏi, "Liệu mình đã làm đúng khi từ chối HLV của Manchester United?". Nhưng họ đã trải qua bốn hoặc năm năm mà không giành được danh hiệu nào và Sir Alex suýt nữa bị sa thải”.

Alan Smith chuyển đến Arsenal vào tháng 3 năm 1987 nhưng được cho mượn trở lại Leicester City trong phần còn lại của mùa giải đó. Mặc dù ban đầu Smith có những lo ngại về việc liệu mình đã đưa ra quyết định đúng đắn hay chưa, nhưng những năm tiếp theo ở phía bắc London đã chứng minh quyết định của ông là đúng đắn.

Alan Smith đã để lại dấu ấn đặc biệt ở Arsenal bằng bàn thắng trong trận đấu lịch sử giúp Arsenal thắng Liverpool để giành chức vô địch Giải hạng Nhất tại Anfield năm 1989. Đội quân của Graham đã chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 18 năm để giành chức vô địch một cách ngoạn mục, với bàn thắng thứ hai của Michael Thomas ở phút bù giờ, giúp Arsenal cướp lấy vương miện từ tay Liverpool.

Từ chối gia nhập MU, Alan Smith sau này trở thành huyền thoại của Arsenal. ẢNH: OFFSIDE

Smith là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Arsenal trong bốn mùa giải liên tiếp và giành thêm một chức vô địch Premier League vào năm 1991, cùng với cú đúp Cúp Liên đoàn và Cúp FA hai năm sau đó. Ông cũng ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết Cúp C2 châu Âu năm 1994 giúp Arsenal giành chiến thắng trước Parma. Ông giải nghệ năm 1995 và hiện nay, ở tuổi 63, vẫn tiếp tục làm bình luận viên và chuyên gia phân tích cho đài Sky Sports (Anh).

Mặc dù khởi đầu đầy khó khăn ở MU, thương vụ chuyển nhượng thất bại không làm ảnh hưởng đến Sir Alex Ferguson tại Old Trafford khi ông giành được chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên vào mùa giải 1992/93 sau khi vô địch FA Cup năm 1989/90. Vị HLV người Scotland, người đã đón sinh nhật lần thứ 84 vào đêm giao thừa vừa qua, đã trở thành HLV thành công nhất trong lịch sử bóng đá Anh với 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh.