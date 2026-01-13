Cựu cầu thủ 33 tuổi của Chelsea chỉ còn sống được vài ngày 13/01/2026 10:48

Cựu cầu thủ trẻ của Chelsea, Lamisha Musonda, vừa tiết lộ rằng anh chỉ còn sống được vài ngày nữa. Cầu thủ 33 tuổi này đã đăng tải một lời chia sẻ đầy xúc động trên mạng xã hội, trong đó anh cho biết mình đang "vật lộn để hồi phục sức khỏe".

Cầu thủ người Bỉ Lamisha Musonda gia nhập đội bóng phía tây London từ Anderlecht năm 2012, cùng với hai người anh em Tika và Charly, và trải qua hai năm trong các đội trẻ của The Blues. Cuối cùng anh rời Chelsea để trở về quê nhà và thi đấu cho Mechelen.

Sau đó, Lamisha Musonda có thời gian thi đấu cho các đội bóng hạng dưới của Tây Ban Nha như Llagostera và Palamos, và gã khổng lồ Mazembe của Congo. Anh cũng có 9 lần khoác áo đội U-21 Bỉ trước khi giải nghệ vào năm 2020.

Cựu cầu thủ của Chelsea Lamisha Musonda. ẢNH: CHELSEA FC

Mặc dù còn trẻ tuổi, Lamisha Musonda xác nhận mình đang bị bệnh nặng và không hy vọng sống được lâu hơn nữa. Trong một bài viết đầy xúc động, Lamisha Musonda viết: “Khi nhận ra mình chỉ còn vài ngày nữa, tôi cũng nhận ra mình đã có rất nhiều người bên cạnh và tôi sẽ luôn trân trọng những kỷ niệm đó. Cuộc sống thật khó khăn, nhưng cảnh vật thì thật tuyệt vời".

Lamisha Musonda tiếp tục bằng tiếng Pháp: “Cuộc sống có lúc thăng lúc trầm, và không ai thực sự hiểu được nỗi đau mà bạn phải trải qua. Hai năm qua đặc biệt khó khăn và đầy thử thách đối với tôi. Tôi rất buồn khi phải thông báo rằng tôi đang phải vật lộn để hồi phục sức khỏe.

Đây là lý do tại sao tôi vắng mặt trên mạng xã hội. Tôi phải đối mặt với sự thật, sức khỏe của tôi đang rất nguy kịch, và hiện tại tôi đang chiến đấu để giành giật sự sống. Sự giúp đỡ và lời cầu nguyện của các bạn sẽ là nguồn động viên rất lớn trong thời gian này. Gia đình tôi đang chiến đấu, và tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến hơi thở cuối cùng.

Tôi may mắn có một tuổi thơ tươi đẹp, và tôi vẫn còn rất nhiều điều để cống hiến. Nhưng có rất nhiều người tuyệt vời mà tôi rất muốn được cảm ơn trực tiếp và việc có lẽ tôi sẽ không có cơ hội đó khiến tôi vô cùng buồn".

Bài đăng đầu tiên của Lamisha Musonda đã nhận được rất nhiều lời chúc tốt đẹp, khiến anh phải một lần nữa lên mạng xã hội để cảm ơn những người đã ủng hộ mình. Musonda nói rằng anh hy vọng mọi người sẽ nhớ đến anh như một người không ham danh vọng, mà để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người anh gặp gỡ.

Mới chỉ 33 tuổi, Lamisha Musonda phải vật lộn với bệnh tật. ẢNH: LIVERPOOL FC

Lamisha Musonda viết: "Tôi không phải là người hoàn hảo. Không ai hoàn hảo cả. Tôi muốn cảm ơn bóng đá và trường học, vì đã dạy cho tôi những bài học cuộc sống thực tế. Tôi muốn được nhớ đến như một người không mê mẩn những lời tán dương. Nhưng những người tốt tôi đã gặp trên con đường này… các đồng đội, các thầy cô giáo, các HLV, các tài xế xe buýt… Chính vì họ mà tôi chiến đấu và giữ vững tinh thần. Hãy chiến thắng từng ngày một".

Em trai của Musonda là Charly, 29 tuổi, đã có 7 lần ra sân cho đội một Chelsea và cũng chơi 8 trận khi được cho mượn tại Celtic. Người anh trai khác của Musonda là Tika đã giải nghệ và chuyển sang làm tuyển trạch viên.