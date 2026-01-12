Amorim mâu thuẫn với 6 ngôi sao MU trước khi bị sa thải 12/01/2026 07:29

(PLO)- HLV Ruben Amorim mâu thuẫn với 6 ngôi sao MU trước khi bị sa thải khỏi Old Trafford, đó là ai?

HLV Ruben Amorim đã bị MU sa thải vào ngày 5-1 sau 14 tháng tại vị. Chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha không hòa thuận với rất nhiều cầu thủ trong suốt thời gian ở Old Trafford. Theo đó, Amorim mâu thuẫn với 6 ngôi sao MU trước khi bị sa thải.

Amorim khởi đầu mùa giải Premier League này với áp lực rất lớn nhưng đã xoay xở vượt qua giai đoạn khởi đầu chậm chạp và Manchester United đứng ở vị trí thứ sáu Premier League sau trận hòa 1-1 với Leeds United vào Chủ nhật tuần trước (hiện xếp thứ bảy sau trận hòa Burnley 2-2).

Nhưng sau một cuộc họp báo đầy kịch tính, HLV người Bồ Đào Nha đã bị MU sa thải. Khi Ruben Amorim nói lời tạm biệt với Old Trafford, tờ Mirror Football (Anh) điểm lại những thành viên trong đội hình Manchester United mâu thuẫn với Amorim.

Rashford không còn tương lai tại MU dưới thời Amorim. ẢNH: Press Association

Marcus Rashford

Khi Amorim đến Manchester, dường như Marcus Rashford sẽ tỏa sáng dưới sự dẫn dắt của ông. Tiền đạo người Anh đã ghi ba bàn trong hai trận đầu tiên, nhưng sau đó phong độ của anh sa sút nghiêm trọng.

Amorim bắt đầu đặt câu hỏi về tính chuyên nghiệp của Rashford, và có thông tin cho rằng Rashford đi chơi đêm hai ngày trước trận derby Manchester, và màn trình diễn của anh trong buổi tập ngày hôm sau được mô tả là thiếu sức sống. Những lời cáo buộc đó bị phía Rashford phủ nhận.

Nhưng vào đầu năm 2025, Amorim đã công khai chỉ trích Rashford. Khi được hỏi tại sao Rashford không được ra sân, Amorim nói: "Lý do luôn luôn giống nhau, vấn đề tập luyện. Nếu mọi thứ không thay đổi, tôi cũng sẽ không thay đổi. Bạn có thể thấy trên băng ghế dự bị chúng ta thiếu một chút tốc độ, nhưng tôi sẽ đặt (trợ lý HLV của MU, Jorge) Vital lên trên một cầu thủ không cống hiến hết mình mỗi ngày".

Không lâu sau, Rashford được MU đẩy sang Aston Villa dưới dạng cho mượn. Và khi Rashford trở lại MU vào mùa hè năm ngoái, mâu thuẫn này vẫn còn ảnh hưởng dai dẳng. Amorim từ chối đưa anh trở lại đội hình MU và anh vẫn đang được cho mượn, lần này là đến Barcelona.

2. Alejandro Garnacho

Một vụ mâu thuẫn nổi tiếng khác liên quan đến Amorim xoay quanh Alejandro Garnacho. Mọi chuyện trở nên căng thẳng sau trận chung kết Europa League mà MU thua Tottenham 0-1 vào giữa năm 2025, trận đấu mà Garnacho đã phản ứng vì bị Amorim đẩy lên ghế dự bị.

Amorim đã công khai chỉ trích Garnacho vì pha bỏ lỡ cơ hội trong trận bán kết gặp Athletic Club và quyết định loại cầu thủ này khỏi đội hình trong trận thua 1-0 trước Tottenham ở trận chung kết.

Garnacho công khai bật lại Amorim. ẢNH: AFP

Sau đó, Garnacho nói: "Cho đến trận chung kết, tôi đã chơi mọi vòng đấu để giúp đỡ đội bóng, còn hôm nay tôi chỉ chơi 20 phút - tôi không biết nữa. Trận chung kết sẽ ảnh hưởng đến quyết định của tôi về việc có rời đi hay không".

Thật vậy, chỉ vài tháng sau, vào tháng 8 năm 2025, Garnacho chia tay MU để gia nhập Chelsea với mức phí chuyển nhượng 40 triệu bảng Anh, và mối quan hệ giữa anh và Amorim đã không thể hàn gắn. Thậm chí, Garnacho đã thích một bài đăng trên mạng xã hội thông báo tin Amorim bị MU sa thải.

3. Jadon Sancho

Jadon Sancho từng có những bất đồng với HLV Erik ten Hag trước khi Amorim đến MU, nhưng tình hình của anh không hề được cải thiện dưới thời HLV người Bồ Đào Nha.

Mặc dù có những đồn đoán rằng Sancho có thể trở lại MU sau hợp đồng cho mượn tại Chelsea để thi đấu dưới thời Amorim, nhưng Amorim không hài lòng với thái độ của Sancho. Khi được hỏi lý do tại sao Sancho không được ra sân, Amorim nói: "Tôi đang xây dựng một đội bóng dựa trên sự tận tâm và những chiến thuật cụ thể. Jadon Sancho hiểu rõ tình hình của mình".

Từ đó, Amorim được cho là đã nói với ban lãnh đạo của MU rằng sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người nếu Sancho ra đi. Sancho đã chuyển đến Aston Villa vào tháng 9 năm ngoái, nhưng hai người vẫn tiếp tục mâu thuẫn.

Vào tháng 12 khi Aston Villa đối đầu với MU (MU thua 1-2), Amorim được hỏi liệu ông có bắt tay Sancho hay không và trả lời: "Tôi bắt tay với HLV của Aston Villa. Các cầu thủ trên sân của đối phương không phải là mối quan tâm của tôi. Cậu ấy (Sancho) không phải là cầu thủ của chúng tôi lúc này. Cậu ấy chỉ là một cái tên trên tờ giấy".

4. Antony

Ngay từ những ngày đầu Amorim lên nắm quyền, rõ ràng là ông không đánh giá cao tiền vệ cánh người Brazil Antony. Antony được cho mượn đến Real Betis vào tháng 1 năm 2025. Khi được hỏi lý do, Amorim nói: "Để chơi trong hệ thống này, bạn cần một mức độ thể lực mà Jadon Sancho và Antony hiện đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm".

Người đại diện của Antony đã phản bác lại tuyên bố này và vào mùa hè năm 2025, Antony bị loại khỏi MU, cùng với Sancho và Rashford. Cầu thủ người Brazil đã rời Manchester để gia nhập Real Betis theo hợp đồng vĩnh viễn vào mùa hè với giá 22 triệu bảng. Sau đó, Antony cho biết anh cảm thấy MU và Amorim đã thiếu tôn trọng anh trong thời gian anh ở Old Trafford.

Amorim mâu thuẫn với 6 ngôi sao MU trong thời gian ở Old Trafford. ẢNH: EPA

5. Rasmus Hojlund

Dưới thời HLV Erik Ten Hag, Manchester United đã chiêu mộ Rasmus Hojlund, và khi Amorim đến, rõ ràng là ngôi sao người Đan Mạch không thể trở thành tiền đạo số một của CLB. Hojlund không còn được Amorim trọng dụng và được cho mượn đến Napoli, kèm điều khoản mua đứt. Chính từ đây, mối quan hệ giữa hai người trở nên rạn nứt.

Vào tháng 10 năm ngoái, Amorim được hỏi liệu ông có hối tiếc vì để Hojlund ra đi, trong bối cảnh tân binh Benjamin Sesko đang gặp khó khăn trong việc ghi bàn. Amorim trả lời: "Trong hệ thống này, tôi không thể có những tiền đạo chỉ biết chờ bóng. Tôi cần những cầu thủ chạy chỗ thông minh, những người có thể suy nghĩ và phản ứng trong vòng cấm trước khi hậu vệ kịp di chuyển".

Kể từ đó, Rasmus Hojlund đã khéo léo mỉa mai Amorim trên mạng xã hội, kèm theo chú thích là một bài đăng về việc anh ăn mừng bàn thắng của Napoli: "Suy nghĩ đủ nhanh cho ông chưa?".

Sau khi Napoli giành Siêu cúp Ý hồi tháng 12 năm ngoái, Rasmus Hojlund cũng đăng tải một bức ảnh chụp anh đang cầm chiếc cúp với dòng chú thích: "Một quyết định tuyệt vời!".

Mainoo không có tương lai dưới thời Amorim. ẢNH: EPA

6. Kobbie Mainoo

Dưới thời Amorim, Kobbie Mainoo hầu như không được ra sân mùa này, chỉ đá chính một trận duy nhất gặp Grimsby Town ở League Cup. Điều này hoàn toàn trái ngược với phong độ xuất chúng mà Mainoo thể hiện ở đội tuyển Anh tại Euro 2024 và khi anh ghi bàn thắng giúp MU vô địch FA Cup dưới thời Ten Hag.

Mặc dù cả hai chỉ bất hòa về mặt chuyên môn , nhưng những lời chế giễu đã nhắm vào tính cách của Mainoo, với việc Amorim được cho là đã nói rằng Mainoo thiếu tốc độ để chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm trong sơ đồ hai tiền vệ của ông.

Mainoo từng được đồn đoán sẽ rời Manchester United trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng này, và thậm chí anh trai của Mainoo còn xuất hiện trong trận hòa 4-4 của MU với Bournemouth hồi tháng 12 năm ngoái với chiếc áo phông có dòng chữ "Trả tự do cho Kobbie Mainoo".