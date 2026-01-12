Thầy Kim đưa ra yêu cầu đặc biệt với U-23 Việt Nam 12/01/2026 12:49

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận quyết đấu với chủ nhà Saudi Arabia ở lượt trận cuối cùng vòng bảng giải U-23 châu Á.

Theo thông tin từ liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 11-1 (theo giờ địa phương), đội tuyển U-23 Việt Nam đã trải qua buổi tập cuối cùng trước trận đấu quyết định gặp chủ nhà U-23 Saudi Arabia ở lượt trận cuối cùng bảng A vòng chung kết U-23 châu Á vào lúc 23 giờ 30 đêm nay 12-1, trận đấu còn lại cùng giờ là cuộc đối đầu giữa Jordan và Kyrgyzstan.

Hiện tại, Việt Nam đang ở vị trí thuận lợi để đi tiếp. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang dẫn đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối, theo sau lần lượt là Saudi Arabia, Jordan (cùng 3 điểm) và Kyrgyzstan (0 điểm). Cả 4 đội đều vẫn còn cơ hội vào tứ kết.

Trong buổi tập dưới sự điều hành trực tiếp của HLV trưởng Kim Sang-sik và các cộng sự trong ban huấn luyện, các cầu thủ Việt Nam đã tập trung hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật. Đáng chú ý, buổi tập đã có sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, người chưa ra sân phút nào ở giải lần này vì chấn thương. Thanh Nhàn đã hồi phục chấn thương và tham gia vào buổi tập đối kháng.

HLV Kim Sang-sik yêu cầu các học trò đặc biệt lưu ý hai cánh của Saudi Arabia. ẢNH: VFF

Không khí trên sân tập thể hiện rõ sự tập trung và quyết tâm cao độ của toàn đội trước trận đấu định đoạt suất đi tiếp ở bảng đấu. Với tính chất vô cùng quan trọng này, chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng đã trực tiếp có mặt để động viên tinh thần các cầu thủ.

Theo lịch thi đấu, U-23 Việt Nam sẽ chuyển sang sân Prince Abdullah Al Faisal đá lượt trận cuối. Đây là lần đầu tiên thầy trò HLV Kim Sang-sik thi đấu tại sân vận động này, trong khi chủ nhà đã đá 2 trận trước đó trên sân này. "Tuy vậy, Ban huấn luyện vẫn chủ động xây dựng các phương án thích nghi nhanh với điều kiện sân bãi và thời tiết", VFF khẳng định

Trả lời phỏng vấn trước truyền thông, tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng cho biết toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật. Phi Hoàng cũng tiết lộ yêu cầu đặc biệt của HLV Kim Sang-sik với các cầu thủ Việt Nam.

Phi Hoàng trả lời phỏng vấn truyền thông trước buổi tập. ẢNH: VFF

Phi Hoàng cho biết, "U-23 Saudi Arabia là đội chủ nhà rất mạnh. Cả đội đã phân tích đối thủ và xác định phải tập trung cao độ, thi đấu với tinh thần chiến đấu cao nhất cho trận đấu sắp tới. Các cầu thủ tấn công của Saudi Arabia rất nhanh, khéo và có kỹ thuật. HLV yêu cầu chúng tôi phải đặc biệt lưu ý hai biên, hạn chế tối đa những điểm mạnh của họ”.

“Hiện tại, thể trạng của em rất tốt, toàn đội đều tập trung và quyết tâm cao để bước vào trận đấu quan trọng này. Xin cảm ơn người hâm mộ đã luôn quan tâm, đồng hành và ủng hộ đội tuyển U-23 Việt Nam. Toàn đội sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất để hướng tới kết quả tốt nhất”, Phi Hoàng nêu quyết tâm.