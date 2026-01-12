AFC thống kê về U-23 Việt Nam: Nhận nhiều thẻ nhất nhưng sắp giành kỷ lục lịch sử 12/01/2026 12:19

(PLO)- Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đưa ra số liệu thống kê thú vị về U-23 Việt Nam trước trận quyết đấu với U-23 Saudi Arabia, trong đó có 1 tin buồn và 1 tin rất đáng tự hào.

U-23 Saudi Arabia buộc phải giành chiến thắng trước U-23 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng thuộc bảng A Giải vô địch U-23 châu Á 2026 vào lúc 23 giờ 30 đêm nay 12-1 trên sân nhà Prince Abdullah Al Faisal Sports City (Jeddah), trận đấu cùng giờ còn lại là cuộc đối đầu giữa Jordan và Kyrgyzstan.

Việt Nam đang dẫn đầu bảng A vòng chung kết U-23 châu Á với tối đa 6 điểm, trong khi Saudi Arabia và Jordan kém 3 điểm, còn Kyrgyzstan chưa có điểm nào, nhưng cả 4 đội đều đều đang cạnh tranh suất vào tứ kết.

HLV Luigi Biagio kỳ vọng đội tuyển U-23 Saudi Arabia của ông sẽ phục hồi sau trận thua đáng thất vọng 3-2 trước Jordan hôm thứ Sáu tuần trước bằng chiến thắng trước Việt Nam để giành suất vào tứ kết, khi có khả năng Việt Nam, Saudi Arabia, Jordan sẽ phải tính thành tích đối đầu với nhau để tìm ra 2 đội vào tứ kết.

“Đôi khi các đội bóng gặp khó khăn, nhưng bất chấp kết quả, chúng tôi có tiềm năng rất lớn,” HLV Luigi Biagio của U-23 Saudi Arabia nói, “Mục tiêu của chúng tôi vẫn là vào tứ kết. Giờ đây, chúng tôi cần phân tích các sai lầm khác nhau, nghiên cứu số liệu thống kê, xác định những thời điểm chúng tôi sa sút phong độ và tìm cách cải thiện. Chúng tôi phải học hỏi từ những sai lầm và cùng nhau tiến bộ với tư cách là một đội".

Việt Nam và chủ nhà Saudi Arabia sẽ cạnh tranh suất vào tứ kết giải U-23 châu Á vào đêm nay 12-1. ẢNH: AFC

Mặc dù Việt Nam đang nắm lợi thế lớn để đi tiếp, nhưng một thất bại với tỷ số cách biệt lớn có thể khiến đội bóng của HLV Kim Sang-sik bị loại khỏi giải đấu. Tuy nhiên, nếu tránh được thất bại, đại diện của Đông Nam Á không chỉ đảm bảo vị trí đầu bảng A mà còn tránh phải đối đầu với nhà đương kim vô địch Nhật Bản ở tứ kết.

Chiến lược gia người Hàn Quốc của U-23 Việt Nam đã hy vọng cho các cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi trước vòng đấu loại trực tiếp, nhưng kế hoạch có thể đã thay đổi sau chiến thắng của Jordan trước Saudi Arabia, khiến Việt Nam vẫn chưa chắc suất đi tiếp.

Trong khi đó, liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đưa ra số liệu thống kê thú vị trước trận quyết đấu giữa chủ nhà Saudi Arabia và U-23 Việt Nam. Theo đó, đây sẽ là lần thứ hai Saudi Arabia và Việt Nam gặp nhau tại giải U-23 châu Á. Trận đấu duy nhất trước đó giữa hai đội đã kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về "Chim ưng xanh" ở tứ kết giải đấu năm 2022, đó cũng là giải Saudi Arabia vô địch.

AFC chỉ ra thông tin thú vị, một chiến thắng trước Saudi Arabia sẽ giúp U-23 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử toàn thắng 3 trận vòng bảng tại giải U-23 châu Á. Tuy nhiên, AFC cũng đưa ra con số thống kê đáng lo ngại về Việt Nam. Theo đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang là đội nhận nhiều thẻ vàng nhất giải U-23 châu Á lần này khi có năm cầu thủ khác nhau nhận thẻ vàng.