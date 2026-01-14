Bốc thăm AFF Cup 2026: Sự kiện với lễ kỷ niệm vô cùng đặc biệt 14/01/2026 06:39

(PLO)- Lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Jakarta (Indonesia) đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm thành lập của giải đấu.

Lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Jakarta (Indonesia) với sự tham gia của 11 đội tuyển thuộc khu vực Đông Nam Á. Lịch bốc thăm vòng bảng Cúp AFF 2026, nay được biết đến với tên gọi mới là Cúp ASEAN Hyundai 2026, đã được công bố.

Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á hay còn được gọi là AFF Cup, nay chính thức được đổi tên thành ASEAN Hyundai Cup 2026 sau khi liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) hợp tác với Hyundai với tư cách là đối tác chính thức.

Giải đấu sẽ kỷ niệm 30 năm thành lập kể từ năm 1996 và sẽ diễn ra từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2026, với sự tham gia của 11 đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á.

ASEAN Hyundai Cup 2026 sẽ là lần thứ 16 của giải đấu hai năm một lần này, do Liên đoàn bóng đá ASEAN (AFF) đăng cai, kể từ giải đấu đầu tiên được tổ chức tại Singapore. Năm nay, các đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á sẽ một lần nữa tranh tài để giành danh hiệu Nhà vô địch ASEAN. Hiện tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch sau khi đánh bại Thái Lan cả hai lượt trận đi về trong trận chung kết mùa trước.

Tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á. ẢNH: CCT

Chủ tịch AFF Khiev Sameth, nhấn mạnh rằng giải đấu năm 2026 có giá trị lịch sử quan trọng và đặc biệt. "Giải ASEAN Hyundai Cup là giải đấu bóng đá quốc tế hàng đầu Đông Nam Á, và chúng tôi rất vui mừng xác nhận ngày khai mạc, trùng với kỷ niệm 30 năm thành lập giải đấu. Đây là một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của giải đấu", ông Khiev Sameth tuyên bố.

Chủ tịch AFF Khiev Sameth cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người hâm mộ đã luôn trung thành ủng hộ ông kể từ năm 1996.

Lễ bốc thăm ASEAN Hyundai Cup 2026 sẽ diễn ra tại Jakarta (Indonesia) vào thứ năm ngày 15-1 tại RCTI Studio - MNC Studios ở Kebun Jeruk, Tây Jakarta. Sự kiện sẽ kéo dài một giờ, từ 16 giờ đến 17 giờ chiều (giờ địa phương).