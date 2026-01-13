FIFA và AFC lên tiếng đầy cảm xúc về chiến thắng lịch sử của U-23 Việt Nam 13/01/2026 12:33

Đêm qua và rạng sáng nay 13-1, U-23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại chủ nhà U-23 Saudi Arabia 1-0 với pha lập công từ góc hẹp tuyệt đẹp của Nguyễn Đình Bắc ở lượt trận cuối bảng A vòng chung kết U-23 châu Á, để kết thúc với ngôi đầu bảng cùng 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận thắng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, U-23 Việt Nam toàn thắng tại một vòng chung kết U-23 châu Á.

Sau trận đấu, liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) giật tít trong bài viết của mình, “Việt Nam kiên cường làm ông Kim tự hào”.

AFC viết, HLV Kim Sang-sik cảm thấy vô cùng tự hào sau khi đội tuyển U-23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U-23 Saudi Arabia để đứng đầu bảng A và tiến vào tứ kết Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2026. Khác với các trận đấu gặp Jordan và Kyrgyzstan, nơi Việt Nam trình diễn những pha tấn công đẹp mắt, trận đấu với Saudi Arabia lại diễn ra theo kiểu phòng ngự chặt chẽ hơn, và Kim không ngạc nhiên với kết quả trận đấu”.

AFC giật tít, "Việt Nam kiên cường làm ông Kim tự hào". ẢNH: AFC

AFC dẫn lời chia sẻ của HLV Kim Sang-sik sau trận đấu, “Trận đấu trên sân của Saudi Arabia rất khó khăn, nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã chiến đấu hết mình và giành được chiến thắng tưởng chừng như kỳ diệu. So với hai trận đấu trước, các cầu thủ của cả hai đội đều có phần mệt mỏi hơn và cũng có khá nhiều cầu thủ (Việt Nam) bị chấn thương.

Vì vậy, tôi nghĩ chúng tôi đã không thể hiện được lối chơi tấn công mạnh mẽ như những trận đấu trước. Tuy nhiên, vì kế hoạch của chúng tôi trong hiệp một và hiệp hai khác nhau nhưng bổ sung cho nhau, nên trận đấu đã diễn ra đúng như chúng tôi đã chuẩn bị”.

Trong khi đó, trên Facebook AFC Asian Cup, AFC gọi chiến thắng của U-23 Việt Nam trước Saudi Arabia là “Perfect” (hoàn hảo). AFC Asian Cup cũng đăng video các cầu thủ U-23 Việt Nam ăn mừng và tri ân người hâm mộ trên sân, kèm bình luận, “Trong khi họ (các cầu thủ Việt Nam) đang tận hưởng chiến thắng, những tiếng vang (từ người hâm mộ) "Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam" sẽ mãi vang vọng trong ký ức của những người hùng này!”.

Video các cầu thủ Việt Nam ăn mừng trước người hâm mộ. NGUỒN: AFC

Điều đặc biệt là liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cũng hết lời ca ngợi chiến thắng của U-23 Việt Nam. Trên facebook “FIFA World Cup”, FIFA viết rất thú vị khi mô tả ví von về thủ môn Trung Kiên, người chơi rất hay cứu nhiều bàn thua cho Việt Nam, và Đình Bắc, cầu thủ ghi bàn duy nhất trận đấu vào lưới Saudi Arabia. Trang FIFA World Cup chia sẻ, “bay như TK1 (thủ môn Trung Kiên mặc áo số 1), sút như ĐB7 (Đình Bắc mặc áo số 7), kèm hình ảnh của Kiên và Bắc.